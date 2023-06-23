Akdeniz'de Teknedeki 50 Göçmen Kurtarılmayı Bekliyor

Akdeniz'de göçmenlerden gelen yardım çağrılarını sosyal medyadan duyuran "Alarm Phone" isimli sivil oluşum, Libya'dan açılan ve 50 kişiyi taşıyan tekneden yardım çağrısı alındığını paylaştı.

Alarm Phone'un Twitter'daki paylaşımlarına göre, Akdeniz'in uluslararası sularında bulunan teknedeki düzensiz göçmenler, teknenin motorlarının durduğunu ve su almaya başladığını aktardı.

Acil müdahale ve hızlı kurtarma operasyonu yapılması için ilgili mercilerin uyarıldığı belirtilen paylaşımlarda, düzensiz göçmenlerin çaresiz durumda ve kurtarılmayı bekledikleri kaydedildi.

Alarm Phone, bölgede kurtarma operasyonu yapabilecek mercilere çağrı da bulunarak, "Tekneye su sızmaya devam ediyor. Durum kritik. İlgili makamları müdahaleye çağırıyoruz. Onların batmasına izin vermeyin." ifadelerini kullandı.

Alarm Phone, konuyla ilgili bilgi verdikleri Libyalı yetkililerin "tatil günü" gerekçesiyle yardım çağrılarını geri çevirdiğini öne sürdü.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Akdeniz Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Flavio Di Giacomo da Twitter hesabından kurtarma isteyen göçmen grubuna ilişkin, "Denizdeki göçmenler görülür görülmez derhal kurtarılmalıdırlar. Libya'nın bu şekilde yanıt vermesi ilk değil. Şimdi, Avrupalı kurtarma gemilerinin bu insanları kurtarıp güvenli bir limana götürmesi elzemdir. (Libya'ya değil)." değerlendirmesinde bulundu.

- Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

Vira Haber