Akdeniz'de yeni bir göçmen faciası!

Avrupa'ya doğru yola çıkan göçmen botu, Libya açıklarında battı. Yetkililer yaklaşık 100 göçmenin kayıp olduğunu açıkladı.

AB liderlerinin kritik zirvede göç konusunda anlaştığı gün, Akdeniz'den bir felaket haberi geldi. Amerikan Associated Press (AP) ajansının 'son dakika' koduyla duyurduğu habere göre, Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı.

Libya Sahil Güvenliği yaptığı açıklamada, Libya’nın başkenti Trablus’un doğusunda yaklaşık 100 göçmeni taşıyan botun battığı, 14 göçmenin kurtarıldığını, arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

2016 yılında Akdeniz'i aşıp Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 5 binden fazla göçmen boğularak yaşamını yitirmiş ve 2016 en ölümcül sene olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıl göç akını düşse de yine binlerce göçmen Akdeniz'de can vermişti.

Vira Haber