Akdeniz’deki Rotanızın Modern Marinası: Mersin Marina

Çağdaş görünümü ile konuklarını ağırlamayı ve Akdeniz’i keyifle tanıtmayı amaçlayan Mersin Marina’da renovasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

2011 yılından beri şehir marinası anlayışı ile hizmet veren Mersin Marina; Taşucu’na 55, Alanya’ya 170, Gazipaşa’ya 140, Kıbrıs-Girne’ye 100, Kıbrıs-Magosa’ya 120, Lübnan-Beyrut’a 180, Mısır-Port Said’e 370 ve Mısır-İskenderiye’ye 420 deniz mili mesafesi ile Akdeniz’de en iyi rotayı oluşturuyor. Mersin Marina; 7/24 güvenlik ve gemici hizmeti ile güvenli tekne bağlamanın yanı sıra çekek imkânları ile tüm denizci dostlarının taleplerine hizmet sunuyor. Şehir marinası anlayışıyla elliden fazla markaya ev sahipliği yapan yaşam alanında ise ulusal ve uluslararası birçok değerli markanın ve yiyecek-içecek işletmelerinin yanı sıra süpermarket, eczane, spor kompleksi ile 7/24 bankamatik imkânı sunuluyor.

Sunulan hizmetlerin çağdaş ve günümüz ihtiyaçlarına uygun bir yapıda bulunmasına önem veren yenilikçi anlayışıyla Mersin Marina, tüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Rıhtım ve iskelelerde bulunan elektrik-su servis kutuları ve yangın söndürme sistemiyle verilen hizmetlerin modern şekilde sunulması için tüm teknik çalışmaların en geç Nisan ayının sonuna kadar tamamlanması ve böylelikle deniz sezonu başlarken Akdeniz’de denizcilere hizmet vermesi planlanmıştır. Yaşam alanında da daha şık taban mermeriyle birlikte marinadaki tüm engellerin kaldırılarak kullanımı kolaylaştıracak gerekli tasarımlar tamamlanacaktır. Aynı zamanda Mersin Marina’nın doğaya ve yeşile verdiği değer ile mevcut 14.000 m2’lik yeşil alanlarının arttırılarak, Akdeniz iklimine uygun birbirinden güzel bitki çeşitleri ve peyzaj çalışmaları ile keyifli ve huzurlu bir mekân hedeflenmiştir.

Vira Haber