Akyaka Sahiline Ölü Deniz Kaplumbağası Vurdu
Nesli tehlikede olan ve koruma altında bulunan ölü Caretta Caretta Deniz Kaplumbağası Akyaka sahiline vurdu.
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Her yıl üreme ve yumurta bırakmak için Fethiye ve Dalyan İztuzu sahiline gelen deniz kaplumbağaları yumurta bıraktıktan sonra tekrar denize dönüyor. Yumurta bırakma sezonu yaklaşan Caretta Caretta Deniz Kaplumbağaları Muğla kıyılarında beslenmek için varlığını sürdürürken, zaman zaman balıkçı ağlarına takılmaları ve misina yutmaları nedeniyle ölüm tehlikesi yaşıyor.
Muğla kıyılarında beslenme amacıyla bulanan bir deniz kaplumbağası Akyaka sahiline vurdu. Vatandaşlar tarafından bulunan Caretta Caretta Deniz Kaplumbağasının ölüm nedeni belirlenemezken, ilgili kurumlara bilgi verildiği öğrenildi.
Vira Haber
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Etiketler : Akyaka Sahil, Muğla, Deniz Kaplumbağası
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