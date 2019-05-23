Akyatan yeşil deniz kaplumbağalarını ağırlayacak

Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WFF) Türkiye’nin dört bir yanından kampa gelecek olan gönüllüleri, kaplumbağaların güvenle yuvalaması ve yavruların sağlıklı şekilde denizle buluşması için çalışmalar yapacak.

Karataş içesinde denizden rüzgarla tarım alanlarına taşınan kumun engellenmesi için 1972 yılında 678 hektarı fıstık çamı olmak üzere 2 bin 65 hektarı ağaçlandırılan Akyatan Lagünü’nün ormanlık alanı bölge köylüsüne ekonomik kazanç sağlarken çakal, tilki, saz kedisi, yaban domuzu, kızıl geyik başta olmak üzere birçok hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

Kış aylarında Akyatan Gölü’nde turna, flamingo türlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kuş türü konaklarken Haziran-Eylül arasında ise dünyada nesli tehlikede olan yeşil deniz kaplumbağaları, 22 kilometre uzunluğundaki Akyatan Sahili’nde yuvalıyor. Bu sahil, Akdeniz’in en önemli yuvalama alanı olarak dikkat çekiyor.

WWF’TEN ‘GÖNÜLLÜ OLUN’ ÇAĞRISI

WWF görevlileri ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda koruma altındaki 15 bin 304 hektarlık alanda nesli tükenen ve koruma altında olan türlerin popülasyonunu artırmaya çalışıyor.

Yeşil deniz kaplumbağası ve yumuşak kabuklu Nil kaplumbağası izleme çalışmaları yürüten WWF, alanda aynı zamanda yaban hayatı veri oluşturma çalışmalarına destek oluyor, 2014 yılından bu yana, Yaban Hayatı Gözlem Kampı düzenliyor.

1 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanından sahile gelen gönüllüler aşırı sıcaklar ve zorlu koşullara rağmen sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar kaplumbağaların güvenle yuvalaması, yumurtalarının korunması ve yavruların sağlıklı şekilde denizle buluşması için çalışıyor.

Sosyal medya ve internet sitesinden gönüllü alımı için duyuruda da bulunan WWF, Çukurova Deltası’nın biyolojik çeşitliliğini yerinde gözlemleme olanağı sunuyor. Yeşil deniz kaplumbağalarının, önümüzdeki günlerde kumsalda yuvalamaya başlaması bekleniyor.

Vira Haber