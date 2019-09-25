İstanbul21 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Alabora olan teknede 10 kişi öldü
Alabora olan teknede 10 kişi öldü

Alabora olan teknede 10 kişi öldü

Nijerya'nın kuzeybatısında yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

A+A-

 Ulusal basındaki haberlere göre, Kano bölgesi yakınlarındaki Bachirawa Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan tekne aşırı yük nedeniyle battı.

Kazada, 10 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

Vira Haber

Bu haber toplam 80 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.