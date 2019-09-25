Alabora olan teknede 10 kişi öldü
Nijerya'nın kuzeybatısında yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Ulusal basındaki haberlere göre, Kano bölgesi yakınlarındaki Bachirawa Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan tekne aşırı yük nedeniyle battı.
Kazada, 10 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.
Vira Haber
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Etiketler : Nijerya, tekne, kano, Bachirawa Nehri
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