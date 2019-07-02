Alabora olan tekneden sadece 3 kişi kurtuldu
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde Egbin Nehri'nde alabora olan teknedeki 22 yolcu kayıp, yalnızca üç kişi kurtarılabildi. Nehirden iki ceset çıkarıldı.
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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde 27 kişiyi taşıyan teknenin Egbin Nehri'nde battığı, 2 kişinin cesedine ulaşıldığı, 3 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Lagos Koordinatörü Olufemi Oke-Osanyintolu, teknenin, kapasitesinin üzerinde mal ve yolcu taşıdığı için battığını açıkladı.
Oke-Osanyintolu, kazanın ardından başlatılan çalışmalarda 2 kişinin cesedinin bulunduğunu, 3 kişinin kurtarıldığını belirterek, 22 kişiden ise hala haber alınamadığını ifade etti.
Vira Haber
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