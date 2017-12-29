Alaçatı Marina’daki yatlar cayır cayır yandı

İzmir Çeşme’de saat 19.30’da iki ayrı patlama meydana gelirken, saat 23.30’da da Alaçatı Port’ta çıkan yangında 4 tekne tamamen yanarken, 5 teknede de maddi hasar oluştu..

İlçe önce art arda duyulan iki patlama sesi ile irkildi. Patlama sesleri üzerine panik ve korku yaşayan ilçe halkı, polis ve itfaiyeyi arayarak ihbarlarda bulundu. Ekipler edindikleri bilgiler doğrultusunda, Ovacık ve Çiflik mevkiinde araştırma yapmak üzere harekete geçtiler. Saat 19.30’daki peş peşe yaşanan 2 patlamaya ilişkin Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ovacık ve Çiftlik mevkiinde karadan ve denizden araştırmalarda bulundu.

PATLAMA GİZEMİNİ KORUYOR

Güvenlik güçleri, herhangi yıkım ya da yaralı ihbarının alınmadığı bilgisini verdi. Patlamaya, kaçak avlanan balıkçıların neden olabileceği ihtimali üzerinde durulmakla birlikte, olay sabah saatlerine kadar süren araştırmalara rağmen aydınlatılamadı. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, patlama sesinin nedeninin araştırıldığını, şu anda ölen, yaralanan ya da ateşli bir patlama olayının olmadığını söyledi.

4 SAAT SONRA YANGIN

Söz konusu 2 patlamayla ilgili araştırma devam ederken, saat 23.30’da Alaçatı Mahallesi’nde, çıkan yat yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ve belediyeye ait bir su tankeri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan yatlara müdahalede bulundu. Alevler diğer yatlara da sıçradı. Yangın sonucu 4 tane yat tamamen kullanılmaz hale gelirken, 5 tanesinde ise maddi hasar meydana geldi. ilk belirlemelere göre, yangının elektrik kontağından çıktığı öne sürüldü. Polis ekipleri özel sitenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Korkutan yat yangını ile ilgili soruşturma başlatılırken, kundaklama ihtimali üzerinde de durulduğu bildiriliyor.

Yatlar denizin dibine gömüldü

Öte yandan, yangının oluşturduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Yangında tamamen kullanılamaz hale gelen yatlar, adeta küle döndü. Limanda bulunan diğer 5 yat ise görevliler tarafından kenara çekilirken, bazı yatların da denizin dibine gömüldüğü gözlendi. Olayı duyan bazı vatandaşlar da gün ağarınca yat limanına gelerek yanan teknelere baktı.

Vira Haber