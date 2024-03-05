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Alanya Açıklarında Hortum Çıktı

Alanya Açıklarında Hortum Çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Alanya’nın İncekum Mahallesi açıklarında denizde 4 ayrı hortum çıktı. Sabah saat 10.30 sıralarında kıyıya 150 metre uzaklıkta oluşan 4 hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti. Hayatlarında ilk defa hortum gören gençler ise cep telefonları ile o anları saniye saniye görüntüledi.
Hortumu cep telefonu kamerasıyla çeken çocuklar ile birlikte olan bir vatandaş, “Hortumu izliyorum. Çocuklar çekiyor. Ben daha önce görmüştüm. Onlar görmemiş hortum. Şaşırıyorlar” dedi. Çocuklar ise, “Hortum hiç görmedik. Bu ilk oldu” ifadelerini kullandı.

Vira Haber 

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