Alanya Kalesi Önündeki Su Altı Kazılarında Roma Dönemine Ait Tersane Bulundu

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine uzun yıllar ev sahipliği yapan Alanya Kalesi, bünyesinde yer alan mimari yapıları, surları, tersanesi ve Kızılkule'siyle dikkati çekiyor.

Yarımadada 10 hektarlık alana Helenistik dönemde kurulan ve etrafı 6 kilometre uzunluğunda surlarla çevrilen Alanya Kalesi, yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Ortaçağ Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Alanya Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar önderliğinde sürdürülen Alanya Kalesi'ndeki kazı çalışmaları çeşitli dönemlere ışık tutuyor.

Prof. Dr. Osman Eravşar, AA muhabirine, bu yıl İçkale'nin yanı sıra deniz kıyısı bölgesinde kazı çalışması yapıldığını söyledi.

Su altındaki çalışmaların AÜ Sualtı Kültür Varlıkları Koruma Bölümünden Doç. Dr. Hakan Öniz ve ekibi tarafından yürütüldüğünü anlatan Eravşar, "Kazı çalışmalarında, bu yıl özellikle daha çok dalgaların olması, Kızılkule önündeki plajda yosunlar ve kumun çekilmesine neden oldu. Bu da yeni verilere ulaşmamızı sağladı. Kazı çalışmalarında su altında Roma dönemine ait tersane yani gemi çekek yeri bulgularına ulaşıldı. Mendirek yeri tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Roma dönemine ilişkilendirdikleri tersane veya gemi çekek yerinin, deniz içinde eğimli bir yüzeyde olduğunu anlatan, Eravşar, "Deniz suyunun altında kalan tersane Selçuklu döneminde inşa edilen Alanya Tersanesi ile yakın boyutlarda. Önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmayla bu bölgenin boyutlarını, mimari yapısını tespit etmek istiyoruz." diye konuştu.

Eravşar, ayrıca çalışmalarda Osmanlı dönemine tarihledikleri bir arasta da özgün plan şemasına ait verilere ulaştıklarını sözlerine ekledi.