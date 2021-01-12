Alanya Müzesinde Medeniyetler Tarihine Yolculuk

Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Antalya'nın Alanya ilçesindeki müze, 1967'de Anadolu Medeniyetleri Müzesinden devreden Tunç Çağı, Urartu, Frig ve Lidya dönemlerine ait eserlerle açıldı.

Müzede, 2013'te kronolojik ve tematik sergilemeyle birçok yeni bölüm oluşturuldu.

Alanya kent kimliğinden de esinlenilen bölümlerde, gücün simgesi Herakles'in bronz heykeli ayrı salonda sergileniyor.



TİTİZ ÇALIŞMALARIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN ESERLER MÜZEYE TESLİM EDİLİYOR

Alanya Müzesi Müdürü Seher Türkmen, AA muhabirine, eserlerin korunması, sergilenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çok sayıda kültür varlığının bulunduğunu Gazipaşa, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinin Alanya Müze Müdürlüğünün sorumluluk alanında olduğuna değinen Türkmen, bunların tespit ve tescil çalışmalarının koruma kurulunca yapılmaya devam edildiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle geçen yıl Alanya Kalesi ve Syedra Antik Kenti'nde arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldığını belirten Türkmen, Gazipaşa'daki Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti'nde ise Kovid-19 salgını nedeniyle kısa süreli restorasyon ve depo çalışması gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Arkeolojik kazılarda her verinin ve ortaya çıkan eserlerin hassas bilimsel bir süreçten geçtiğini anlatan Türkmen, titiz çalışmaların ardından ortaya çıkan eserlerin müzeye teslim edildiğini kaydetti.

Müzede bu eserlerin sergilendiğini belirten Türkmen, böylece Alanya ve ülkenin tanıtımına katkı sağladıklarını ifade etti.



ANADOLU UYGARLIKLARI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUNUYOR



Türkmen, Alanya Müzesine gelen ziyaretçilere ilk salonda kronolojik sergilemeyle Anadolu uygarlıklarına ait eserlerin anlatıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu eserler öğrencilerin eğitimine katkı sağlıyor. Yabancı ziyaretçiler de Anadolu uygarlıkları hakkında bilgi sahibi oluyor. Alanya Kalesi eserleri, gemi ve denizciliğe ait eserler ile bronz Herakles heykeli ayrı salonlarda sergileniyor. Mitoloji, ticaret, spor, sağlık, cam eserler ve takılar başlıkları altında düzenlenmiş vitrinlerde çok sayıda eser bulunuyor. Milattan önce 625 yılına ait bölgenin en eski tarihli yazılı belgesi Fenikece yazıt ve Alanya Kalesi kazılarında bulunan Sultan Alaeddin Keykubad'ın unvanlarının yazılı olduğu 8 kollu çini, Alaeddin Keykubad'ın portresinin yer aldığı bilinen kurşun mühür, çiniler ile küçük buluntular bu eserlerden sadece bazıları."

Bölgedeki antik dönem ölü gömme adetlerini ortaya koyan kül kutusundaki (ostotek) yanak yanağa kadın ve erkek figürünün "Sevgi Hep Vardı" sloganıyla sergilendiğini anlatan Türkmen, müze bahçesinde tarım köşesi, sütun başlıkları, İslami yazıt ve mezar taşlarının da sergilendiğini kaydetti.

Türkmen, kültür varlıkların korunması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ifade etti.