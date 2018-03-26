Alanya'da 120 oltacı kıyasıya yarıştı

24 Mart Cumartesi günü saat 20.30 da Öğretmen evi önünden başlayan yarış, 25 Mart Pazar günü sona erdi.

3 metre ara ile Kleopatra Sahili’nde yapılan yarışta 4 adet sargoz 1 adet mırmır ve 1 melanur avlayan Foka Av Shimono Team takımından İlker Yılmaz ve Ali Kurt birinci oldu. 3 adet sargoz avlayan Poyraz Paşa Team takımından Ahmet Kar ve Oğuz Topaloğulları ikinci oldu. 3 adet sargoz ile Göktürk Yuki Team Antalya Takımından Ali Rıza Küçükkaya ve Mustafa Demir üçüncü oldu. Kızılkule Özel Etap Ödülünü Göktürk Yuki Team Antalya takımından Ali Rıza Küçükkoyu ve Mustafa Demir aldı. Hobim Team takımından Selçuk Kaya en büyük balığı avladı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları yetkililer tarafından verildi.











Vira Haber