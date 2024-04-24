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Alanya'da Bir Turist Sahilde Ölü Bulundu

Alanya'da Bir Turist Sahilde Ölü Bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde Belarus uyruklu bir turist sahilde ölü bulundu.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Kleopatra Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahildeki vatandaşlar kum üzerinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın kimlik bilgisinin Belarus vatandaşı Boris Raboisgi (76) olduğu belirlendi. Belaruslu turistin cansın bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Vira Haber 

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