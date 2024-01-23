Alanya'da Gemi ve Teknelere Yönelik Denetim

Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 15-22 Ocak tarihlerinde gemi ve teknelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, 5 balık avlama teknesi, 7 özel tekne evrak donanım yönünden kontrol edildi. 57 şahsın sorgulanmasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Vira Haber