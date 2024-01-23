Alanya'da Gemi ve Teknelere Yönelik Denetim
Antalya'nın Alanya ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığınca gemi ve teknelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.
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Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 15-22 Ocak tarihlerinde gemi ve teknelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, 5 balık avlama teknesi, 7 özel tekne evrak donanım yönünden kontrol edildi. 57 şahsın sorgulanmasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
Vira Haber
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