Alanya’da Tarih Yolculuğu: Kaleler, Müzeler ve Konaklama Seçenekleri

Çünkü ilçede gezilebilecek yer sayısı son derece fazla ve seçenekler arasında tarihi yerler de bulunuyor. Kaleler, müzeler ve antik kentler derken pek çok yeri gezerek eşsiz bir tatil süreci yaşadığınızı fark ediyorsunuz. Konaklamak için de Wome Deluxe gibi son derece nezih otel seçeneklerine yönelebilirsiniz. Alanya’da konaklama seçeneklerinden söz etmeden önce nereleri gezebileceğinizi sizlere kısa bir liste halinde aktaralım.

Alanya Kalesi

Elbette ilk durağınız mutlaka Alanya Kalesi olmalıdır. Alanya’nın en önemli kültürel varlıklarından biri olan bu kale görkemli yapısı ve uzayıp giden surları ile kendinizi bir anda geçmişte hissetmenizi sağlayacak. Alaaddin Keykubat tarafından 1.221 yılında denizden gelebilecek saldırılara karşı bölgenin korunması amacıyla inşa ettirilen kale çeşitli restorasyon çalışmalarına sahne oldu. Ancak hala 1200’lü yılların izlerini görmek mümkün oluyor.

Kızılkule

Alanya’nın artık en önemli simgelerinden biri olarak kabul edilen Kızılkule aynı zamanda yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen tarihi yerler arasında bulunuyor. İnşa edildiği yılda bölgeyi koruyan en önemli kalelerden biri olma özelliği taşıyan Kızılkule ücretsiz olarak gezilebilecek yerlerden biridir. Kızılkule de çeşitli restorasyon çalışmaları görmüş olsa da halen dimdik ayakta kalmayı başaran ender yapılar arasında bulunuyor.

Ehmedek Kalesi

yüzyıl mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen bu kale birinci Alaaddin Keykubat tarafından inşa ettirildi. Alanya’daki diğer kalelerden farklı olarak Ehmedek Kalesi’nin inşa edilme amacı karadan gelecek olan saldırıları önlemekti. Helen kültüründen çeşitli izler görmek isteyenler bu kalenin surlarına göz atabilir. Bu arada bazı kaynaklarda kalenin M.Ö. 4. yüzyılda inşa edildiğine dair çeşitli bulguların olduğunu da belirtelim.

Alara Kalesi

Alanya’nın en önemli tarihi yerleri arasında Alara Kalesi de bulunuyor. Alara Çayı’nın yanı başında bulunan bu kale 13. yüzyılda inşa ettirildi. Kalenin Selçuklu mimarisinin karakteristik özelliklerini net bir şekilde yansıttığını söyleyebiliriz. İçerisinde camii, hamam ve kalede görevli olanlar için inşa ettirilen özel odalar bulunuyor. Bu alanların tamamını ziyaretçilerin görebileceğini ekleyelim.

Arkeoloji Müzesi

Alanya’da mutlaka görülmesi gereken en önemli yerlerden biri arkeoloji müzesidir. Sadece Alanya’nın değil Antalya bölgesinin tarihine dair en önemli eserlerin sergilendiği bu müze tahmin ettiğinizden daha eski eserleri de görmenizi sağlayacak. Tunç çağından kalma eserler bu müzede sergileniyor. 1960’lı yıllarda açılan müze turistlerin büyük ilgi gösterdiği tarihi yerlerden biridir. Bu arada Roma ve Bizans döneminden kalma eserlerin de müzede sergilendiğini aktaralım.

Kent Belleği Müzesi

Hüseyin Azakoğlu Kent Müzesi ve Kent Belleği Merkezi ziyaret etmenizi önerdiğimiz yerler listemizde bulunuyor. Merkeze son derece yakın olduğu için kolaylıkla ulaşım sağlayabileceğiniz bu müze bölgedeki en önemli kültürel varlıkların sergilendiği yerlerden biridir. Müzeyi ziyaret ederken sizi oldukça şaşırtacak eserlerle de karşılaşacaksınız.

Side Antik Kenti

Alanya’nın en çok ilgi gören tarihi yerlerinden biri Side Antik Kenti oluyor. Sadece bu antik kenti görmek için dahi çok sayıda kişinin her yıl rotasını Alanya’ya çevirdiğini söyleyebiliriz. Bu bölge geçmiş yıllarda çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığı için antik kente sadece Bizans ve Roma değil Helen döneminden kalma yapıları da görebilirsiniz. Apollon Tapınağı Side Antik Kenti’nin en önemli hazinelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu arada antik kenti ücretsiz olarak gezebileceğimizi ekleyelim.

Alanya bölgesinde ziyaret edebileceğiniz çok daha farklı tarihi yerlerde bulunuyor. Aynı zamanda doğal güzellikleriyle de popüler olan bir tatil beldesidir. Bu nedenle gezmek için çok fazla zamana ihtiyacınız olacak.

Alanya’da Konaklama Seçenekleri Neler?

Türkiye’nin en önemli tatil bölgelerinden biri olması nedeniyle burada hizmet veren otel sayısı bir hayli fazladır. Özellikle yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin adeta akın ettiği Alanya’da yaşam tarzınıza uygun bir otel bulmanız mümkün olacaktır. Otel seçeneklerini incelemek için HalalBooking.com adresine tıklayın. Bu site üzerinden Adin Beach gibi en popüler Alanya otellerini görebilir, gecelik kişi başı konaklama ücreti bilgisine ulaşabilir ve aynı zamanda rezervasyon işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Site üzerinden otellerin görsellerine de ulaşabiliyorsunuz. Alanya’da popüler otellerin kısa sürede tam doluluk oranına ulaşması nedeniyle bir an önce rezervasyon işlemlerinizi yapmanızı tavsiye ederiz.