Alanya'da Yoğun Nem Deniz Trafiğinde Görüş Mesafesini Düşürdü
Antalya’nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinde aşırı nem, deniz trafiğinde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
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Antalya’nın önemli turizm ilçelerinden olan Alanya’da öğle saatlerinde aşırı nem oluştu. Yüzde 90'a kadar çıkan nem oranının Alanya Körfezi’nde etkili olduğu görüldü. Bazı teknelerin deniz trafiğinde görüş mesafesini düşüren nem sebebiyle dikkatli ilerlediği göze çarptı. İlçenin yüksek kesimlerinin de nemin bulutlarla birlikte etkili olduğu gözlendi.
Vira Haber
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