Alanya'da Yunuslardan Turistlere Sürpriz Gösteri
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizdeki 3 yunusun gösterisi, tur teknelerindeki turistlere eğlenceli anlar yaşattı.
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Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, yunusların sürprizi ile karşılaştı.
Aniden ortaya çıkan üç yunus, tekneye yaklaşarak yarışmaya başladı. Dakikalarca teknenin yanı başında yüzen yunuslar, yaptıkları çeşitli gösterilerle renkli görüntüler oluşturdu. Turistlerin alkışları üzerine yunuslar, teknenin yanından ayrıldı.
Yaşanan keyifli anlar, tekne çalışanları ve tatilciler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
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