Alanya'ya Yılın İlk Kruvaziyer Gemisi Yanaştı

Alanya’ya yılın ilk kruvaziyer gemisi ‘Artania’ geldi. Gemi, Alanya Limanı’na yanaştı. Güney Kıbrıs’ın Limasol kentinden Alanya’ya gelen kruvaziyerde çoğunluğu Alman vatandaşı 690 yolcu ve 450 mürettebat bulunuyor. Gün boyu Alanya’nın tarihi ve kültürel noktalarını gezecek olan turistler, buradan Rodos’a hareket edecek.

Seyahat Acentesinin Turlar Müdürü Ozan Aksoy, “Uzun bir aradan sonra Alanya’mıza getirdiğimiz Artania gemisinin günlük turlar operasyonunu yapmak için buradayız. Gemimiz Güney Kıbrıs Limasol’dan Alanya’ya geldi. Buradan yapacağımız turlar için park pozisyonunda bulunacak. Buradan Rodos bölgesine gidecek. Gemimiz 1985 yapımı Bahama bandıralı bir gemi. İçerisinde halihazırda 690 yolcu var. Bu yolculara hizmet eden 450 kişilik bir kabin ekibi mevcut. Kasım ayı içerisinde Alanya Limanı’mıza bir ziyaretleri daha olacak” dedi.