08 Temmuz 2019 tarihinde, Türkiye Cumhuriyet'i Tuzla Kaymakamı Ali AKÇA, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nı ziyaret etti.Toplantıya, Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih Bostancı, Başkan Yardımcısı Bülent Alnıaçık ve Genel Sekreteri Mustafa Kürşat Pekşen katıldı.

Toplantıda, gemi inşaa sanayi ve denizcilik sektörünün dünyadaki yeri, ülke ekonomisine katkıları, Tuzla’nın denizcilik potansiyeli ve Gemi Mühendisleri Odası’nın 46. Dönem faaliyetleri konuları görüşüldü.Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih BOSTANCI tarafından Türkiye Cumhuriyet'i Tuzla Kaymakamı Ali AKÇA’ya günün anısı olarak GMO Rozeti takdim edildi.

Vira Haber