Ali Rıza Bilal, Güney Kutbu’ndaki Zorlu Mücadelesini Tamamladı

Yaklaşık iki ay önce, Ali Rıza Bilal, Türk bayrağını Güney Kutbu Ceremonial Noktası’na dikmek için yola çıkmış ve Anadolu Shipyard tarafından törenle uğurlanmıştı.

Anadolu Shipyard’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milli sporcumuz Ali Rıza Bilal, 100 kilogramlık kızağıyla tam 1000 kilometrelik zorlu bir mesafeyi tek başına 51 gün içerisinde tamamlayarak Güney Kutbu’na ulaşmayı başardı. Türk bayrağını Güney Kutbu’nda dalgalandıran ilk Türk olarak tarih yazan sporcumuz, azmi, kararlılığı ve cesaretiyle hepimize büyük bir ilham kaynağı oldu.”

Açıklamada, Ali Rıza Bilal’in başarısından duyulan gurur vurgulanarak, “Dünyanın en uç noktalarından birinde gösterdiği azim ve kararlılık, onu tüm dünyada ‘Kutup Fatihi’ unvanıyla taçlandırmıştır. Sevgili sporcumuz Ali Rıza Bilal’i kutluyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz,” denildi.

Türk spor tarihinde bir ilke imza atan Ali Rıza Bilal, bu büyük başarısıyla adını tarihe yazdırırken, Türkiye adına gurur kaynağı oldu.

Vira Haber