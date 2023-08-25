Ali ve Vuslat Sabancı Denizde Kaza Geçirdi
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, geçirdikleri deniz kazası sonrası hastanede tedavi altına alındı.
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Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi. Zodyakla kayalıklara çarptıkları öğrenilen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, kazada ağır yaralandı.
Çift, adada ilk müdahalenin ardından İstanbul'a Amerikan Hastanesi'ne sevk edildi.
Vira Haber
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