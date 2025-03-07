Aliağa Belediyesi, Gemi Söküm Parsellerini Satın Aldığını Duyurdu

Yapılan açıklamada, sektörün mülkiyet sorununun çözümüyle birlikte, olası çevresel olumsuzlukların en aza indirilmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin geliştirilmesi ve sektörün çalışma standartlarının yükseltilmesi için tarihi bir fırsat oluştuğu vurgulandı.

Türkiye'nin tek gemi geri dönüşüm endüstrisi, 1976 yılından bu yana Aliağa'da faaliyet gösteriyor. Sektör, son 10 yılda 1004 gemi sökümü gerçekleştirdi. 28 parselde 22 şirketin faaliyet gösterdiği gemi geri dönüşüm sektörü, istihdam sağlayarak ve ekonomik ömrünü tamamlayan gemilerin sökümünü ve geri dönüşümünü yaparak milli ekonomiye katkı sağlıyor.

Gemi söküm tesislerinin bulunduğu parsellerin satışıyla ilgili Aliağa Belediyesinden yapılan açıklamada, söz konusu parsellerin, 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Aliağa Belediyesinin yüzde 100 iştiraki olan Aliağa Belediyesi Petrol A.Ş (APAŞ) tarafından Emlak Konut GYO A.Ş kuruluşu olan Emlak Planlama İnş. Proje Yön. Ve Tic. A.Ş'den (EPP) bedeli mukabilinde satın alındığı belirtildi.

Sektörün geleceği için tarihi fırsat

Sektörün mülkiyet sorununun çözülmesiyle birlikte, Aliağa'da gemi geri dönüşüm sektörünün çevre koruma yatırımlarının hızlanması, olası çevresel olumsuzlukların en aza indirilmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin geliştirilmesi ve sektörün çalışma standartlarının yükseltilmesi için tarihi bir fırsat oluştuğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "Çevre koruma, insan sağlığı ve iş güvenliği başta olmak üzere tüm sorun ve ihtiyaçların sektör kuruluşları, belediyemiz ve belediye iştirakimiz ile birlikte ortak akıl ve iş birliğiyle çözülmesinin koşulları oluşmuştur." denildi.

Satın almanın gerçekleşmesinin ardından, Aliağa Belediyesi ve belediye iştiraki APAŞ tarafından sektör bileşenleriyle iş birliği ve görüşmelerin başladığı ifade edildi. Gemi geri dönüşüm şirketlerinin sahipleri ve yöneticileriyle verimli toplantılar gerçekleştirildiği belirtildi.

Bölgedeki denizcilik, yolcu iskelesi, yat ve marina yatırımlarının artması da dikkate alınarak, Aliağa'da çevreyi koruyacak, gemi geri dönüşüm sektörünü geliştirecek ve inşa, bakım, onarım gibi yeni faaliyet alanları oluşturacak kararların alınacağı kaydedildi. Açıklamanın sonunda, "Aliağa'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Vira Haber