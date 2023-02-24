Aliağa Liman Başkanlığı'ndan Gemi Satış İhalesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Aliağa Bölge Liman Başkanlığı'nın satışa çıkardığı TAHA BEY isimli tanker cinsi geminin satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.Maddesi uyarınca “Pazarlık Usulü” ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacak.

İsteklilerin geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (süresiz, limit içi), İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunlu.Kamu tüzel kişileri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin adres göstermeleri ve geçici teminatı yatırmaları gerekmez.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihaleye katılmak isteyenlerin, şartname satın alarak ihale tarihinden bir gün önce mesai saati bitimine kadar istenilen belgeleri Aliağa Bölge Liman Başkanlığına sunması gerekiyor.

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