“Aliağa Limanları elleçlemedeki yerini korudu”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında; Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantının gündeminde Oda’nın Kasım ayı faaliyetleri ve Aliağa limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla şube toplantı salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısında geçen ayın toplantı zabıtları ve Şube 2024 Taslak Bütçesi meclis onayına sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Kasım ayı faaliyet raporunun da üyelerle paylaşıldığı Meclis Toplantısı, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in sektörel görüş ve değerlendirme konuşması ile devam etti.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan Kafkametler gemisinin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmalarının devam ettiğini bir kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını belirterek konuşmasına başlayan Başkan Adem Şimşek ”yaşanan bu elim kaza sonrası yaşamını yitiren mürettebatın ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizin yoğun çabası ile kayıp mürettebatımızdan inşallah hayırlı haberler bekliyoruz.” Dedi.

“Cumhuriyetimizin 100.yılını Oda olarak coşkuyla kutladık”

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı dolayısıyla İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın, İstanbul’da düzenlemiş olduğu ‘Cumhuriyet Balosu’na ve yine yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında Anıtkabir’e düzenlenen ziyarete katıldıklarını ifade eden Başkan Adem Şimşek; “Merkezimizin İstanbul’da düzenlemiş olduğu ‘Cumhuriyet Balosu’ ile Cumhuriyetimizin 100.yılını görkemli bir şekilde kutladık. Yine Oda’mız, Cumhuriyetimizin 100.yıl kutlamaları kapsamında merkez ve tüm şubelerimizin katılımıyla Anıtkabir’e ziyarete gerçekleştirdi. Böylesi anlamlı ve güzel organizasyonda emeği geçen Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran ile yönetim kuruluna ve ayrıca eksiksiz katılım gösteren Aliağa Şubemizin yönetim kurulu ve meclis üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu yıl ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nü, ‘Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes’ sloganıyla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 100.yılına ithafen önümüzdeki aylarda Şube olarak ağaç dikim projelerimiz olacak. Yapılacak ağaç dikim organizasyonumuzu inşallah tüm üyelerimizle birlikte gerçekleştireceğiz.” Dedi.

“Aliağa Limanları elleçlemedeki yerini korudu”

Aliağa limanlarında kaydedilen 2023 yılının ilk 10 aylık döneminde konteyner ve yük istatistiklerine değinen Adem Şimşek, “2023 yılı Ocak – Ekim dönemi elleçlenen net ton 66 milyon 981 bin 777 ton olmuştur. Bu rakamlarla Aliağa çok az bir farkla Türkiye’de 2. sırada yük elleçleyen liman konumundadır. Geçen seneye oranlandığında ise çok küçük bir düşüş gözlenmektedir. 2023 yılının ilk 10 ayında toplam gross ton elleçleme miktarı 100 milyon 690 bin 926 ton olmuştur. Geçen senenin aynı dönemine göre % 6,13 artış gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak – Ekim döneminde TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine bakıldığında ise toplam TEU adedi 1 milyon 322 bin 80 TEU olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı döneminde elleçlenen 1 milyon 248 bin 10 TEU karşılaştırıldığında % 5,93 artış olmuştur. 2023 yılı Ocak – Ekim dönemi yükleme net ton 26 milyon 406 bin 425 ton olmuştur. Aliağa Ceyhan’dan sonra en çok yükleme elleçlemesi olan 2. liman konumundadır. Geçen seneye oranlandığında ise çok küçük bir düşüş gözükmektedir. 2023 yılı Ocak – Ekim dönemi boşaltma net ton 40 milyon 575 bin 352 ton olmuştur. Aliağa Kocaeli’nden sonra en çok boşaltma elleçlemesi olan 2. liman konumundadır. Geçen seneye oranlandığında ise aynı oranda gitmektedir.”

“İhracatın % 8.48 Aliağa Gümrük Müdürlüğü’nden gerçekleşti”

“2023 yılı Ocak – Eylül dönemi gümrük müdürlüğü bazlı ihracat rakamlarına baktığımızda Aliağa Gümrük Müdürlüğü 15 milyar 877 milyon 661 bin USD ile Türkiye’de 2. sırada yer almaktadır. Aynı dönemde Türkiye gümrük müdürlüklerinden gerçekleşen 187 milyar 204 milyon 142 bin USD’lik ihracat % 8.48 Aliağa Gümrük Müdürlüğümüzden gerçekleşmiştir. 2023 yılı ocak – Eylül dönemi gümrük müdürlüğü bazlı ithalat rakamlarına göre Aliağa gümrük müdürlüğü 11 milyar 112 milyon 729 bin USD ile Türkiye’de 9. sırada yer almaktadır. Aynı dönemde Türkiye Gümrük Müdürlüklerinden gerçekleşen 274 milyar 432 milyon 441 bin USD’lik ithalatın % 4.04 Aliağa Gümrük Müdürlüğümüzden gerçekleşmiştir.”

“Yabancı bayraklı gemi uğrak sayımız % 7,65 arttı”

“Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda 2023 yılı Ocak ve Ekim dönemi uğrak yapan gemi sayısı 5 bin 314 olmuştur. 2022 yılın aynı döneminde ise bu sayı 5 bin 60 olarak kayda geçmiştir. Gemi uğrak sayımız % 5,01 artmıştır. Kocaeli’nin ardından 2. sıramızı koruyoruz. 2023 yılı 10 aylık uğrak yapan Türk Bayraklı gemi sayımız Bin 374 olmuştur. 2022 yılın aynı döneminde ise bu sayı Bin 400 olarak kayda geçmiştir. Türk bayraklı gemi uğrak sayımız bir önceki yılla çok az bir düşüşle aynı sayılara yakın gitmektedir. Kocaeli’nin arkasından 2. sırada yer almaktayız. 2023 yılı 10 aylık uğrak yapan yabancı bayraklı gemi sayımız 3 bin 940 olmuştur. 2022 yılın aynı döneminde ise bu sayı 3 bin 660 olarak kayda geçmiştir. Yabancı bayraklı gemi uğrak sayımız bir önceki yılla göre % 7,65 artmıştır. Kocaeli’nin arkasından 2. sırada yer almaktayız.” dedi.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.

Vira Haber