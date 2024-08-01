Aliağa Net Tonda Lider Konumu Sürdürüyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında; Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantının gündeminde oda faaliyetleri, Aliağa Limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla şube toplantı salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısında geçen ayın toplantı zabıtları onaylandı. Haziran ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Temmuz ayı faaliyet raporunun da üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşmasıyla devam etti.

“HAİN DARBE GİRİŞİMİNİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışan ve devletimizin, ekonomimizin tüm çarklarını yok etmeyi hedefleyen hain darbe girişimini asla unutmayacaklarını söyleyerek konuşmasına başlayan Başkan Adem Şimşek “ 15 Temmuz’un, 8.yıl dönümünde ülkemizin özgürlüğü, demokrasisi, vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin bir daha böylesine ihanetlerle ve acılarla karşı karşıya kalmamasını rabbimden diliyorum.” Dedi.

“CEMİL TUGAY’A SORUNLARI AKTARDIK”

Aliağa Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşen Aliağa’da sanayi ve limanlar bölgesinde yaşanılan ulaşım ve altyapı sorunlarının ele alındığı toplantıya katılım sağladıklarını belirterek konuşmasına devam eden Şimşek, ”Bölgemizdeki tüm paydaşlar ve üyelerimizle birlikte Aliağa Ticaret Odamızla organize olarak Türkiye’nin elleçlemede lider liman bölgesi Aliağamız da yaşanan sorunları ve buna bağlı olarak kısa ve orta vadede yapılması gerekenleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a ve belediye profesyonellerine aktardık. En kısa süre içerisinde büyük master plan hazırlanarak bölgenin sorunlarının giderilmeye başlanacağına inanıyoruz.” Dedi.

“3. TÜRKİYE DENİZCİLİK ZİRVESİ’NDE ŞUBE OLARAK YER ALDIK”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın önderlik ettiği ve İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın destekleriyle Haliç Tersane İstanbul’da gerçekleştirilen ‘3. Türkiye Denizcilik Zirvesi’nde, Şube olarak yer aldıklarını söyleyen Başkan Adem Şimşek, “burada bölgemizle ilgili olarak ikili görüşmelerde bulunduk. Böyle önemli bir organizasyonun düzenlenmesinde katkıda bulunan başta Bakanlığımız olmak üzere Deniz Ticaret Odamıza ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran’a bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Zirvenin sektörümüze hayırlar getirmesini diliyorum.” Dedi.

ALİAĞA NET TONDA LİDER KONUMU SÜRDÜRÜYOR

Aliağa limanlarında kaydedilen 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde konteyner ve yük istatistiklerine değinen Şimşek, “2024 yılı Ocak – Haziran dönemi elleçlenen net ton 46 milyon 165 bin 984 ton olmuştur. Geçen senenin aynı dönemde ise bu rakam 40 milyon 891 bin 820 ton olarak gerçekleşmiş olup geçen seneye göre %10 artış gerçekleşmiştir. Aliağa bu rakamlarla net tonda lider konumu sürdürmektedir. 2024 yılının ilk 6 ayında toplam gross ton elleçleme miktarı 60 milyon 698 bin 595 ton olarak gerçekleşmiş olup geçen senenin aynı dönemine göre bu rakam eşit gitmektedir. Aliağa limanları toplam gross ton elleçlemede Kocaeli’nin arkasından 2. Liman konumundadır. Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda 2024 yılı Ocak ve Haziran dönemi uğrak yapan gemi sayısı 3 bin 74 adet olmuştur. 2023 yılının aynı döneminde ise bu sayı 3 bin 242 adet olarak kayda geçmiştir. Geçen senenin aynı dönemine göre %5 azalma gerçekleşmiş olup Kocaeli’nin arkasından 2. sıramızı koruyoruz.”

KONTEYNER TRAFİĞİNDE % 33,7 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

“2024 yılı Ocak – Haziran döneminde TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine bakıldığında ise toplam TEU adedi 1 milyon 45 bin 284 olarak gerçekleşmiştir. Geçen senenin aynı döneminde elleçlenen 781 bin 802 TEU ile karşılaştırıldığında % 33,7 artış gerçekleşmiş olup Ambarlı, Kocaeli ve Tekirdağ dan sonra Aliağamız 4. sırada yer almaktadır.”

“ALİAĞA YÜKLEME NET TON’DA LİDER KONUMDA”

“2024 yılının ilk 6 ayında limanlarımızda yükleme net ton 17 milyon 422 bin 67 ton olmuştur. Geçen seneye oranlandığında ise % 12 artış gerçekleşmiş olup Aliağa liderliğini korumaktadır. Boşaltma net ton ise 26 milyon 743 bin 917 ton olmuştur. Aliağa en çok boşaltma elleçlemesi olan ikinci liman konumundadır. Geçen seneye göre % 7 artış gerçekleşmiştir.” Dedi.

Başkan Adem Şimşek’in konuşmasının ardından toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.

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