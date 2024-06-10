Aliağa’da Deniz Dibi Temizliği Yapıldı

Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi iş birliğinde balıkçı barınağında organize edilen programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Can Gökgöz, Aliağa Sahil Güvenlik TCSG 30 Bot Komutanı Yüzbaşı Çağrı Gültekin, Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Ömer Ertürk, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) Başkanı Naci Biçer, S.S. Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Şengül ve öğrenciler katıldı.



Atıklar sahilde sergilendi

Etkinlik çerçevesinde öğrenciler çevre temizliği yaparken su altı ekipleri de deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Denizden çıkarılan az sayıdaki atıklar sahilde sergilendi. Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi iş birliğinde okullar arası düzenlenen çevre temalı resimler sergilenerek katılımcıların beğenisine sunuldu. Çevre ve deniz temizliğine dikkat çekmek için organize edilen program çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

Vira Haber