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Alk Denizcilik 'de Yeni Döneme Girildi

Alk Denizcilik 'de Yeni Döneme Girildi

Alkoç Group'a bağlı olarak faaliyet gösteren Alk Denizcilik, denetim ve gözetim alanındaki hizmetlerini genişleterek yeni bir döneme girdi.

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Firmanın, sektördeki güvenilirliğini daha da artırmak amacıyla aldığı akreditasyonlar doğrultusunda, 3 yılı aşkın süredir verdiği gemi acenteliği, uydu haberleşme, gemi inşaa denetimi ve proje danışmanlığı hizmetlerine ek olarak tam kapsamlı denetim hizmetini de portföyüne eklediği duyuruldu.

Bu çerçevede, Alk Denizcilik, kadrosuna kaptan, başmühendis ve gemi inşaa mühendisi dahil olmak üzere uzman kişileri katarak kargo denetimi, yük denetimi, PNI kondüsyon sörveyi, yakıt sörveyi ve 3. parti bağımsız denetim gibi hizmetlerle faaliyet yelpazesini genişletti. Firma, her geçen gün teknik ve ticari açıdan tam kapsamlı çözüm ortaklığı sunan bir konumda bulunuyor.

Alk Denizcilik, bayrak temsilciliği, gemi insanı ehliyet yenilemeleri, eğitim ve gemi klaslama faaliyetlerinde de artış göstererek sektördeki lider konumunu pekiştirdi. Firmanın stratejik adımları, denizcilik sektöründe kaliteli hizmet ve güvenilirliği artırmaya yönelik atılımları temsil ediyor.

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Vira Haber 

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