Alkoç Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Gürhan Burak Alkoç'un Bayram Mesajı

İnsanlık, tarih boyunca, sınırsız ihtiyaçlarını dünyanın sahip olduğu limitli olanaklarla karşılamaya çalışırken, her zaman ve her coğrafyada eşit fırsatlara sahip olamamıştır. Ne var ki bazı özel zamanlar paylaşmayı, imkanları bölüşmeyi daha mümkün kılmakta ve bu hassas değerleri bize hatırlatmaktadır. Bayramlar da bu özel günlerin en müstesnalarındandır ve aşımızı, ekmeğimizi, sofralarımızı paylaşma olanağı vermektedir.

Özellikle biz denizciler, evrensel değerlere bağlılığımız ve bu anlayış içinde yaşamayı düstur edindiğimizden, bir çok bayramı ailelerimizden ve sevdiklerimizden uzakta geçirmiş olmanın verdiği özlemle bayramlar gibi özel zamanlara daha büyük önem addediyoruz.

Bu vesilesiyle, milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşanmasını, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik olgularının pekişmesini, birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlenmesini diliyor, Alkoç Grup Şirketleri olarak sevdiklerinizle, muhabbetle geçireceğimiz bir bayram olmasını temenni ediyorum.