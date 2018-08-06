Alkollü kaptan gemiyi karaya oturttu

Olay İsveç kıyıları yakınında meydana geldi. Gemiyi sarhoş kullandığı iddia edilen Rus kaptan İsveç kıyılarında gemiyi karaya oturttu. Geminin Litvanya'nın Klaipeda'sından İspanya'daki Las Palmas'a gittiği açıklandı.

3 Ağustos tarihinde BBC Lagos yük gemisinin yakınından geçen römorkörün mürettebatının geminin rotadan saptığını görerek Lagos gemisinin kaptanına ulaşmaya ve onu uyarmaya çalıştığı, ancak başarısız oldukları bildirildi.

İsveç polisi tarafından gözaltına alınan 53 yaşındaki Rus kaptanın kanında alkol bulunduğu açıklandı.

İsveç Güney Bölgesi Polis Departmanı sözcüsü Fredrik Bratt, yaptığı açıklamada, “Bu çok büyük bir oran, suçlu hapis cezasına çarptırılabilir.” dedi. Rus kaptanın Salı gününe kadar mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Daha önce, Eylül 2017'de iki yine alkollü 2 Rus denizci İsveç’te gemiyi karaya oturtmuştu. İsveç polisi, 44 ton dizel yakıt taşıyan 80 metre uzunluğundaki gemiyi karaya oturtan iki Rus denizciyi gözaltına almıştı.

Vira haber