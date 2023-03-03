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  3. ALKSAT, 4. Uluslararası Yachting Sector Organizasyonunda Yerini Aldı
ALKSAT, 4. Uluslararası Yachting Sector Organizasyonunda Yerini Aldı

ALKSAT, 4. Uluslararası Yachting Sector Organizasyonunda Yerini Aldı

Alkoç Grup firmalarından uydu haberleşme sistemleri alanında faaliyet gösteren ALKSAT, “Denizde Kesintisiz İletişim” söylemi ile, 4'ncüsü Marmaris Grand Yazıcı Otel’de düzenlenen Uluslararası Yachting Sector’de yerini aldı. 

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Gemileri sunduğu haberleşme sistemleri ve ekipmanlarının ardından yat sektörüne de giren ALKSAT, katılımcı tekne sahibi ve yat kaptanlarına yeni teknolojiler ve iletişim sistemleri hakkında bilgi verdi. 

Üye ve davetlilerin yoğun katılımı ile bugün başlayan organizasyonda ALKSAT, program dahilinde yöneltilecek sorulara düzenlenen panelde ayrıca cevap verecek. 

Özellikle yaz aylarında uzun süreli seyahatlerde yatlardaki haberleşme konusunun yüksek maliyetler yaratması, bazı noktalarda kesintiye uğrayan iletişimin meydana getirdiği sorunlara değinen yat sahipleri ve kaptanları, teknelere uygun olarak boyutlandırmış yeni antenlere de yoğun ilgi gösterdi. 

Tersane ve marina ziyareti ile devam eden organizasyonda ALKSAT, yarın da ikili görüşmelere devam edecek.

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