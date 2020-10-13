YILLIK 40 MİLYON EURO CİRO

Almanya’nın oto temizliği konusunda önde gelen firmalarından birisi olan Tip-Top Autoaufbereitung’ta temizlik işçisi olarak çalışan gurbetçi Turabi Yıldız, yıllık 40 milyon Euro cirosu olan ve 900 kişiyi istihdam eden şirketin patronu oldu. DHA’nın haberine göre, Yıldız’ın patronluğundan sonra şirket hem iş hacmi açısından hem de işçi sayısı açısından iki kat büyüdü.

“EV ÖDEVLERİMİZİ ÇOK İYİ YAPTIK”

Almanya’nın Neuss şehrine yerleştikten sonra Tip-Top Autoaufbereitung’ta temizlik işçisi olarak çalışmaya başladığını söyleyen Yıldız, “Sadece temizlik yapmakla kalmadık, araç bakımında gerekli olsan her branşa girdik. Kendimizi yaşadığımız ülkenin standartlarına iyi ayarladık, ev ödevlerimizi çok iyi yaptık. Almanya’nın dev lüks araç markalarının kayıtlarına girmek, oralardan iş almak kolay iş değil. Bunu başardık, 25 yıldır da sektördeyiz. Eylül 2020 itibariyle de bünyemize kattığımız yeni işlerle, şirketimiz iki kat büyüdü ve çalışanımızın sayısı da 900’ü aştı” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEBRİK ZİYARETİ

Eylül 2020 itibariyle Arwe Automotive Service’in işlerini de bünyelerine kattığını aktaran Yıldız, bu tarihten itibaren 600 olan işçi sayısını 900’e çıkarttıklarını belirtti. Yıldız devamında şunları ekledi: “Almanya’nın 60 ayrı noktasında her türlü araç bakımını üstleniyoruz. 2011 yılında 5 milyon yıllık cirosu bulunan şirketimizin yıllık cirosu 40 milyon Euroyu buldu”.

Başarı hikâyesiyle Avrupa’daki göçmenlere örnek olan Yıldız’ı, geçtiğimiz günlerde Tip-Top Autoaufbereitung’un merkez ofisinin bulunduğu Neuss’un Belediye Başkanı Reiner Breuer ziyaret ederek tebriklerini iletti.

Vira Haber