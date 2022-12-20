Altıncı Yılında 100. Teknesini Teslim Eden Sirena Yachts Büyük Bir Başarıya İmza Attı

Sirena Yachts, kuruluşundan sadece altı yıl sonra 100. teknesini üreterek çok önemli bir başarıya imza attı. ABD’li sahibine teslim edilen 100. tekne aynı zamanda serinin amiral gemisi olan Sirena 88 modeli. Cannes Yachting Festival 2019’da ilk kez dünyanın karşısına çıktığı günden bu yana büyük ilgi çeken model, süperyat anlayışıyla üretiliyor ve sahibinin isteklerine göre özelleştirilebiliyor. Pırıl pırıl beyaz renkte bordasının siyah camlarla birleşimi sonucu ortaya çıkan çarpıcı görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken model, baş taraftaki jakuzisi ve sınıfının en büyük master kamarası ile rakiplerini geride bırakıyor.

2017 yılında ilk kez duyurulduktan sonra yat dünyasında fırtınalar estiren Sirena Yachts, serinin ilk modeli olan Sirena 64’ü 2017 yılında Uluslararası Boot Dusseldorf’ta ilk kez podyuma çıkarmasının hemen ardından sipariş yağmuruna tutulmuştu. Sirena 64’ün ardından yelpaze hızla genişledi ve seriye uzunlukları 58-88 feet arasında değişen yeni modeller katıldı. Dış tasarımı German Frers, iç tasarımını Cor D. Rover gibi sektörün çok önemli isimlerinin üstlendiği seride şu an Sirena 58, Sirena 68, Sirena 88 ve Sirena 78 olmak üzere dört model bulunuyor.

Son derece cesur bir görünüme sahip serinin iddialı dört modeli; cömert güverte alanları, üstün denizciliği ve çarpıcı iç tasarımlarıyla büyük ilgi gördü ve kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayıldı. Bugün Japonya’dan Maldivlere, İskandinav ülkelerinden Avustralya’ya, Meksika’dan Akdeniz’e kadar dünyanın farklı denizlerinde seyir yapan Sirena Yachts serisinin en çok ilgi gördüğü kıta ise Kuzey Amerika oldu. Sirena Yachts satışlarının yarısından fazlası ABD pazarında gerçekleşti.

Seriye yeni bir model daha ekleniyor

Sirena Yachts’ı önümüzdeki günlerde büyük bir heyecan daha bekliyor. Serinin, Eylül 2022'de Cannes Yachting Festival'de dünyaya duyurulan son modeli Sirena 78’den sadece dört ay sonra yeni bir modeli daha ortaya çıkıyor. Genç deniz tutkunlarına hitap etmeye hazırlanan son model ile ilgili detaylar 21-29 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Boot Düsseldorf’ta paylaşılacak.

Sirena Yachts CEO’su Çağın Genç serinin başarısını, "Modellerimizin her biri yat üretimi konusundaki uzmanlığımızın ve müşterilerimizin özel isteklerinin birleşimi sonucu benzersiz bir proje olarak ortaya çıkıyor” sözleriyle özetliyor. Suya indirdikleri her bir modelle ayrı ayrı gurur duysalar da altı yıl gibi kısa bir sürede 100. yatı üretmenin ayrı bir mutluluk yarattığını dile getiren Genç, “Bu, inşa ve işçilik kalitemizin yanı sıra tasarım sürecimize yansıyan müşteri odaklı yaklaşımımızın da bir kanıtıdır” dedi. Genç sözlerini şöyle sürdürdü: “Sirena Yachts serisini ilk olarak radikal görünümlü bir model ile ortaya çıkardık. Bu iddianın yanında ürünümüzün konfor, alan ve seyir hatlarına çok güvendik. Aradan altı yıl geçti ve bu kararın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Teslim edilen 100. teknemiz, rekor sürede muazzam bir büyüme kaydettiğimizin çarpıcı bir kanıtı.”

Vira Haber