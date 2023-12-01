Altınkum Sahili Sel Sonrası Ağaç Parçaları ve Çöple Doldu

Kuzey Ege’de iki gündür etkili olan lodos fırtınası ve yoğun sağanak yağışa bir de Kazdağları’ndaki karların ani erimesi katılınca Edremit ilçesinde Zeytinli Çayı ve Kızılkeçili Çayı'nda taşkınlar meydana geldi. Onlarca tekne batarken, yüzlerce ev ve iş yerini su bastı. Sabah saatlerinden itibaren fırtına etkisini kaybederek, yerini sakin bir havaya bıraktı. İlçenin önemli turizm merkezlerinden Altınkum plajı ise yaşanan fırtınanın ardından derelerin denize taşıdığı tonlarca çöp ve ağaç parçaları ile doldu. Bu yaşanan çevre olayı dron ile havadan görüntülendi.

Ekipler, hava şartlarının normale dönmesinin ardından Altınkum plajında temizlik çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını ifade ettiler.

Vira Haber