Amasra dördüncü kruvaziyer gemisini ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Liman Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi kapsamında Amasra'da kruvaziyer turizminin hızla geliştiği belirtildi.

Bu yılın ağustos ayında ilk kruvaziyer gemisinin limana yanaştığı anımsatılan açıklamada, "Şu ana kadar Amasra Limanı'na ağustosta 1, eylülde 2 ve ekimde 1 olmak üzere toplamda 4 kruvaziyer gemi geldi. Astoria Grande gemisinin ilk ziyaretinde 327 kruvaziyer yolcu taşındı. Geminin ikinci ziyaretinde 779, üçüncü ziyaretinde 843 ve bu ay gerçekleştirilen dördüncü ziyaretinde 796 kruvaziyer yolcu Amasra Limanı'nı ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, geminin Rusya'nın Soçi Limanı'ndan hareket ederek önce İstanbul Galataport'a sonra Amasra Limanı'na geldiği aktarıldı.

Rus turistlerin tercihinin kruvaziyer turizmi olduğu aktarılan açıklamada, Amasra Limanı'ndan ayrılan gemilerin daha sonra Sinop Limanı'na gittiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, toplamda 2 bin 745 kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan geminin, bu ay 2, kasım da 3 sefer daha yapmasının planlandığı kaydedildi.

Vira Haber