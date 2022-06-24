Amasra Limanı Yolcu Gemilerini Ağırlamaya Hazırlanıyor

Koyları, tertemiz kumu, az dalgalı denizi ve tabiatla bütünleşen güzellikleriyle turistlerin ilgisini çeken Amasra'da, "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2018'de ihale edilerek çalışmalarına başlanan mendirek inşaatında beton blokların denize indirme işlemleri devam ediyor.

Derinliği yer yer 30 metreyi bulan ve sanayi dalgıçlarının da desteğiyle denize indirilen beton bloklarla yeni mendirek ile eski mendirek arasında oluşacak 30 metrelik boşluk sayesinde dalgaların yolcu limanına taşması engellenerek liman daha korunaklı hale gelecek.

Projede yüzde 85 tamamlanma aşamasına gelinirken ağustos ayına kadar blokların denize indirme çalışmalarıyla teknik altyapının tamamlanmasıyla ilçenin Karadeniz Bölgesi'nde kruvaziyer turizminin önemli noktası haline gelmesi öngörülüyor.

Ayrıca turizme yönelik çalışma yapılacak mendirekte, Amasra'nın dokusuna uygun kale surları şeklinde imalatla ziyaretçilerin gezebileceği alan oluşturulacak.

Pasaport kontrol noktaları, bekleme salonu ile elektrik ve su gibi hizmetlerin verileceği üstyapıların da hayata geçirilmesiyle ilçeye yatların yanı sıra ilk yolcu gemilerinin ağustos ayında gelmesi bekleniyor.

İlk etapta yurt dışından hava yoluyla Türkiye'ye gelecek turistler, Türk bayraklı yolcu gemileriyle Amasra'ya ulaşarak ilçenin tarihi yapılarını, doğal güzelliklerini ve mutfak kültürünü yakından görme fırsatı bulacak.

Geçen yıl kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı ilan edilen Amasra Yolcu Limanı, Gümrük Kapısı açma çalışmalarının tamamlanmasıyla 2023'ün ilk aylarında da İtalya, İngiltere, İspanya, Almanya gibi ülkelerden yolcu gemileri ile Bulgaristan, Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra Tuna Nehri yoluyla Avrupa ülkelerinden yatlarla gelecek turistleri ağırlayacak.

Bu şekilde ilk etapta 55 bin, ilerleyen yıllarda ise 200 bin turistin gelmesi hedeflenen ilçenin yıllık 600-700 bin olan ziyaretçi sayısının da 4-5 yıllık süreçte 1 milyona çıkması bekleniyor.

"Bu yatırım Batı Karadeniz bölgesinin turizm potansiyeline önemli avantaj sağlayacak"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, güneş, kum ve deniz üçlüsüne kültürü de ekleyen Karadeniz'in önemli turistik alanları arasında yer alan Amasra'da turizm çeşitliliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İlçenin en önemli projelerinden birinin de yapımı tamamlanma aşamasına gelen yolcu iskelesi, küçük tekne ve yat limanı olduğunu aktaran Çakır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından altyapı çalışmaları süren limanda yolcu gemilerinin ağırlanabilmesi için son hazırlıkların yapıldığını kaydetti.

Çakır, 240 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki yolcu iskelesine kamera sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, ofislerin yerleştirme işlemlerinin yapıldığını aktararak "Aslında geçen yıl kruvazör gemilerini bekliyorduk ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle kapanan deniz hudut kapıları bu süreci de olumsuz etkiledi. Bu yıl için de yine nisan ayında yolcu gemilerini bekliyorduk ancak şimdi Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın hem güvenlik riskleri hem konuşulan mayınlar nedeniyle bir belirsizlik var. Şu anda ilk yolcu gemilerini ağustos ayında bekliyoruz." diye konuştu.