Amasra Limanı'nda Fırtınada Çapası Hasar Alan Vapur Sürüklenerek Karaya Oturdu

Plajda karaya oturan vapurun yetkililerinin, çapa değiştirmek için izin istediği, karaya oturmadan dakikalar öncesinde ise denize elverişli olmadığı yönündeki rapora rağmen liman dışına çıktığı belirlendi.

Amasra Limanı'nda demir atan ve 10 yıldır restoran olarak kullanılan Şehit Necati Gürkaya isimli gemi, dün akşam saatlerinde Amasra Halk Plajı'na yaklaşık 10 metre kala karaya oturdu. VPR Turizm şirketi tarafından Kastamonu'nun Cide Belediyesinden kiralanan vapur için olaydan saatler öncesinde Amasra Kaymakamlığı ve Liman Başkanlığından hareket izni istendiği öğrenildi.



Çapa değiştirmek için izni istedi, liman dışında tur attı

Turizm şirketi yetkilileri tarafından, son yaşanan fırtınada çapanın yerinden oynadığı ve yeniden çapa atmak amacıyla izin istenen vapurun, gelen onayın ardından ise diferansiyeli yağlanacağı gerekçesiyle hareket ettiği belirtildi. Önce büyük limanda tur atan vapurun, denize elverişli almadığı yönünde raporu olmasına rağmen limandan çıktığı tespit edildi. Küçük liman ve çevresinde kısa bir tur atan vapurun yeniden limana girdiği esnada diferansiyeli kilitlenerek kontrolden çıktı. Plajın olduğu bölgeye doğru hareket eden vapurun, dün akşam saatlerinde plaja yaklaşık 10 metre kala karaya oturdu.



Liman dışında görüntüleri ortaya çıktı

Vapurun liman dışına çıktığı ileri sürülen vapurun, liman dışında yaptığı mavi tura ait görüntüler de ortaya çıktı. Balıkçılar tarafından görüntülenen vapurun, limandan yaklaşık 1,5 mil uzaklıktaki Ahatlar mevkisinde hareket ettiği görüldü. Küçük Liman bölgesine de geldiği ileri sürülen vapurun, burada korna çaldığı ve birçok kişinin de buna şahit olduğu iddia edildi. Denizde hareket eden vapuru gören yetkililerin ise telefonla turizm firması çalışanlarını arayarak vapurun denize elverişli olmadığı yönünde rapor hatırlatıldığı ve limana geri dönmesi için ikaz ettiği de kaydedildi. Firma yetkililerin ise, "diferansiyeli yağladıklarını ve yakıt bulunmaması nedeniyle geri döneceklerini" ifade ettiği öğrenildi.



Facianın eşiğinden dönüldü

Vapurun kontrolden çıktığı anlarda yaklaşık 5-6 kişinin denizde yüzdüğü öğrenildi. Vapurun karaya oturduğu bölgelerde yüzen kişilerin, plajdaki arkadaşlarının bağırarak uyarması ile gemiyi fark ettiği ve hızla karaya doğru hareket ettiği öğrenildi. Şans eseri facianın eşiğinden dönüldüğü ve kimsenin burnu kanamadığı öğrenildi.



Balıkçı tekneleri ile çıkartılamadı

Vapurun karaya oturmasının ardından Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Amasra Kaymakamı Kadir Perçi'nin de yakından takip ettiği kurtarma çalışmaları, yaklaşık 2 saat sürdü. Balıkçı tekneleri ile çekilmeye çalışan vapurun hareket ettirilmesi mümkün olmadı. Teknenin karaya oturması ile ilgili soruşturma başlatılırken, vapuru hareket ettirenler ve sorumlular hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.



Dalgıçlar, vapurun sağlamlığını tespit etmeye çalışıyor

Dün akşam kararan hava nedeniyle ara verilen kurtarma çalışmalarına bugün devam edilecek. Kaymakam Kadir Perçi ve Zonguldak Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Yavuz Daylak bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde karaya oturan vapurun omurga kısmında bir hasar tespiti yapılması kararı verildi. Sahil güvenliğe ait dalgıçlar, vapurun alt kısmında dalış yaparak dayanıklılığını tespit çalışmasına başladı.

Vapurun herhangi bir hasarının bulunmadığı tespit edilmesinin ardından ise Zonguldak'tan çağrılacak büyük bir römorkör yardımıyla vapuru kurtarma işlemine başlanacak. Römorkör ve balıkçı tekneleri yardımıyla çekilerek kurtarılacak vapurun, yine römorkör ile Kastamonu Cide, Ordu limanlarından birine sevki planlanıyor. Vapurun hasar aldığı tespit edilirse, kez belirlenecek bir bölgeye çekilerek, söküm işleminin başlatılması hedefleniyor.



Plaja gelenlere sürpriz oldu

Dün Amasra Halk plajında yüzenler, kontrolden çıkan vapur nedeniyle büyük bir tehlike atlatırken, bugün plaja gelen ve olan bitenden habersiz yerli ve yabancı turistlere ise sürpriz oldu. Kumsalın yaklaşık 10 metre uzağındaki dev vapuru ve yanındaki sahil güvenlik botunu gören turistler, uzun süre yaşananları izleyerek olayı anlamaya çalıştı. Bir turist ise plajdan vapura köprü yapılarak, vapurun restoran ve denize atlama rampası olarak kullanılabileceğini ifade etti Bazı vatandaşlar ise dün şahit oldukları olayda karaya oturan vapurun kurtarılıp, kurtarılmadığını izlemek için plaja gelerek, gelişmeleri takip etmeye çalıştı.

Öte yandan dalgıçların yapacağı tespitlerin ardından başlayacak kurtarma çalışmalarının bölgeye getirilecek römorkör geminin de katılmasıyla hız kazanması bekleniyor.

Vira Haber