Amasra Limanı'nda Usturmaçalara Çarpan Yolcu Gemisi Tuzla Tersanesi'ne Götürüldü

Soçi kentinden hareket eden ve 18 Ocak'ta Amasra Limanı'na girdiği sırada yan kısmı limandaki usturmaçalara çarpan gemi, sabahın erken saatlerinde Tuzla Tersanesi'ne hareket etti.

Rusya'dan Amasra'ya gelen yolcu gemisi, şiddetli rüzgar nedeniyle limana çarptı

Römorkör yardımıyla demirlediği limanda 19 Ocak'tan bu yana bekleyen geminin pervanelerindeki hasarın onarılacağı öğrenildi.

Rusya'dan yola çıkan ve İstanbul üzerinden Amasra'ya gelen yolcu gemisi, 18 Ocak'ta, saatte 40 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle limandaki usturmaçalara çarpmış, bir süre açıkta bekletildikten sonra demirlediği limanda hasar tespit çalışması başlatılmıştı.

Sigorta şirketi yetkililerince yapılan çalışmada, geminin yolcularla seyrinin güvenli olmayacağı görüşü üzerine gemideki 385 Rus yolcunun özel uçaklarla Soçi'ye gönderilmesi kararlaştırılmıştı.