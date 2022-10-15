Amasra'da Patlama Yaşanan Maden Ocağındaki Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün saat 18.15 sıralarında -300 kotunda nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının 28'e yükseldiğini, 11 yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağının içerisinde ve çevresinde, TTK tahlisiye, AFAD, UMKE, Türk Kızılay, polis, jandarma, sağlık ve gönüllülerden oluşan ekipler, güvenlik önlemlerini alarak çalışma yürütüyor.

Bölgede konuşlandırılan AFAD'ın mobil koordinasyon tırındaki kriz masasında bilgiler değerlendiriliyor.

Madende biriken duman, havalandırma bacaları vasıtasıyla tahliye ediliyor.

"Yaramız derin"

TTK tahlisiye ekibinde yer alan maden teknikeri Osman Demiral, gazetecilere, çalışmalar sırasında kullandıkları cihazlara ilişkin bilgi verdi.

Olayın tam olduğu yere gitmediklerini anlatan Demiral, "Kuyu dibine yakın, tam orta noktada temiz havanın olduğu bir yerde istasyonumuzu kurduk. İndiğimizde basınç yoktu ama olayın olduğu zaman bir basınç varmış." dedi.

Demiral, bölgede gruplar halinde çalıştıklarını belirterek, cihaz sayılarının yeterli olduğunu, aksi durumda takviyeler yapıldığını kaydetti.

Madenciliğin kolay bir sektör olmadığını vurgulayan Demiral, "Ailelerine baş sağlığı diliyoruz tekrardan. Yaramız derin, yorgunuz, aileler de üzgün." ifadesini kullandı.

"Can kayıplarımızın sayısı 28'e ulaştı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28'e ulaştı. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor."

İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlama sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maden ocağındaki patlamanın dün akşam saat 18.15 sıralarında meydana geldiğini anımsatan Soylu, patlamanın ardından vali başta olmak üzere, üst düzey yöneticilerin bölgeye geldiklerini ifade etti.

Ülkeye, Bartın'a ve madencilere geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Soylu, patlamanın yaşandığı anı da kapsayan vardiyada 110 madencinin çalıştığını, kritik noktada ise 49 madencinin bulunduğu bilgisini daha önce paylaştıklarını dile getirdi.

Soylu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu patlamadan hemen sonra sağ çıkan ve kurtarılan toplam 58 madencimiz, şu anda aşağıda olduğunu değerlendirdiğimiz ve arama kurtarma çalışmalarıyla kurtarılmaya çalışılan 15 madencimiz var."

Hayatını kaybeden madencilerin isimleri belli oldu

Olayın hemen ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, UMKE, AFAD ve diğer tüm ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığını belirten Soylu, vefat eden madencilerin, Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Güldal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya ve Rıdvan Acet olduğu bilgisini paylaştı.

Şehit madencilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Soylu, maden ocağında kurtarılmayı bekleyen madencilerin ailelerine de sabır temennisinde bulundu.

Arama çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sağlık bakan yardımcısı, grup başkan vekili, MHP genel başkan yardımcısı ve vali ile nezaret ettiklerini kaydeden Soylu, olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek Allah'tan bir daha bu tip olaylara karşı karşıya bırakmamasını diledi.

Soylu, arama kurtarma çalışmalarında umutlu bir haber beklediklerini söyledi.