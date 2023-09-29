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Amasya'da Dev Yayın Balığı Yakalandı

Amasya'da Dev Yayın Balığı Yakalandı

Amasya'da 65 kilogramlık yayın balığı yakalandı.

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Amasya'nın Ziyaret beldesinde balıkçılık yapan Aslan Eftelioğlu, Yeşilırmak'ta 2,5 metre boyunda, 65 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı. Balığı tezgahında sergileyen Eftelioğlu, kilogramı 250 liradan satacak.

Vira Haber

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