Amazon’un sahibinin yatı Datça’da

Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen, Amazon'un sahibi Jeff Bezos'a ait lüks yat Datça açıklarında görüntülendi. 136 metre uzunluğundaki mega yat Datça'da ilgi odağı olurken ünlü milyarderin yatta bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Fotoğraflarda yatın üzerinde bir helikopter bulunduğu da dikkatleri çekti. Konuyla ilgili olarak Datça Belediyesi'nden de esprili bir paylaşım geldi.

Datça Belediyesi'nin hesabından yapılan paylaşımda, yatı görüntüleyen gemi gözlemcisi Yörük Işık'ın tweet'i alıntılanarak "Yarın Basın Yazanesi'ne çaya gelmek istedi, bilemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Vira Haber