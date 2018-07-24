Yabancı bir ülkede para kazanmak için ticari faaliyet yapmak yani şirket kurmak gerekiyor. Bu sebeple ABD’de iş yapmak isteyen bir girişimci; bu ülkede bir posta kutusuna, vergi kimlik numarasına, banka hesabına, telefon numarasına ve işlerini yürütecek en azından bir ofise ihtiyaç duyacaktır. Bu tarz resmi işler prosedür gerektirir. Devlet kurumlarıyla münasebet ve iletişim gerektirir. Bu tarz bağlar kurmak için de kişilerin orada bulunması gerekir .

Peki bunları Amerika’ya gitmeden yapmak mümkün mü?

Evet! Yeni ekonomi ve ticaret düzeninde bu işlerin işleyiş mekanizması tamimiyle değişti. Artık Amerika’da şirket kurmak için Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmanıza veya Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmanıza gerek yoktur. Böyle bir zorunluluk mevcut değildir. Bu işleri sizin adınıza yapacak ve Türkiye’den çıkmadan takip etmenizi sağlayacak bir aracı kurum ile çalışabilirsiniz.

kolaydropshipping.com Amerika’da şirket kurmak konusunda size yardımcı olacak bir sitedir. Amerika’da şirket kurulumu ile ilgili verilen temel hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Amerika’da Adres Hizmeti / Posta Kutusu Hizmeti

Amerika’da Banka Hesabı – Dropshipping’e özel banka hesabı (ITIN Zorunludur)

Amazon’da satış yapmanız için gereken business licence (işletme lisansı)

EIN numarası – Şirketin Vergi numarası

ITIN numarası – Bireysel vergi numarası

Amerika’da telefon numarası

Amerika’da şirket kurmak isteyen bir girişimci; şirketinin faaliyet alanını ve türünü, şirket ünvanını, şirketin ortaklık yapısını belirlemelidir. Şirketin hangi eyalette kurulmasının avantajlı olacağı konusunda uzman desteği alınmalıdır. Çünkü eyaletler arasında vergi ve şirket mevzuatı gibi konularda farlı uygulamalar bulunmaktadır. Adres de belirlendikten sonra, şirket için bir telefon numarası belirlenmelidir. Bir fatura ve kargo adresi de lazım olacak bir diğer ayrıntıdır.

Site uzmanları tarafından sizden istenen tüm bilgilerin alınmasının ardından, bu bilgiler ABD’ye gönderilecek ve sizin adınıza şirketinizin kurulum işlemleri başlatılarak sonuçlandırılacak ve şirketiniz kurulacaktır.

Bu hizmetler hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak ve hizmet maliyetlerini öğrenmek için www.kolaydropshipping.com internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.