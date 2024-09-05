AMP Yeni Dijital İşlevlerle Bayraklama Prosedürlerini Daha Etkin Hale Getiriyor

Artık, Laid Up ve Charter için özel bayraklandırma prosedürleri ve radyo lisanslarının uzatılması talepleri tamamen dijital olarak ve herhangi bir konsolosluktan aracılığı ile yapılabilecektir.

Bu güncelleme, Panama Gemi Sicili kullanıcıları için önemli bir gelişmeyi temsil etmekte ve aşağıda belirtilen hizmetleri gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktadır:

Daha fazla verimlilik: Bireysel işlemlere gerek kalmadan prosedürleri daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlama;

Esneklik: Her geminin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olarak 1, 2 veya 3 aylık süreler için radyo lisanslarının uzatılmasını talep etme;

Dijitalleştirme: Uluslararası standartlara uygun olarak tüm hizmetlere çevrimiçi erişme;

Panama Denizcilik Otoritesi bu iyileştirmelerle teknolojik yeniliğe ve hizmette mükemmelliğe olan bağlılığını yinelemekte ve gemi sicilinde dünya lideri konumunu sağlamlaştırmaktadır.

8.600'den fazla gemi ve 247 milyon GT'lik bir filoya sahip olan Panama, küresel seviyede gemi sicilinde tartışmasız lider olarak konumlanmaktadır ve bu sayı küresel filonun %15'ini temsil etmektedir.

Panama'nın özellikle gemi ipotekleri ile ilgili sağlam yasal çerçevesi, armatörlere yatırımları için ihtiyaç duydukları güveni sağlamaktadır. Ayrıca Panama, gemi ipoteklerinin kaydı hususunda da lider olarak öne çıkmaktadır. Bu özelliği ile uluslararası bankacılığa denizcilik sektöründeki yatırımları desteklemek için gerekli yasal güvenliği sunmaktadır.

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