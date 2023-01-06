Anadolu Mavisi Kitabı Türk Loydu Tarafından Yayınlandı

Bir buçuk yıllık bir süreç ve verimli araştırmalar neticesinde ortaya çıkan “Anadolu Mavisi” Kitabında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ayak basmış olduğu, ismine ve tarihi kayıtlarına ulaşılan 29 deniz aracını detaylarıyla anlatılıyor. Gazeteci Gökhan Karakaş ve Ali Bozoğlu tarafından yayına hazırlanan kitap, Atatürk Dönemi Türkiye’sinin denizcilik alanındaki gelişmeleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu alandaki üstün başarıları ile anıları ele alınıyor.

Anadolu Mavisi Kitabı, Türk Loydu sayfasından ücretsiz olarak indirebiliyor.

Vira Haber