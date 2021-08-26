Anadolu Tersanesi, DOHA Askeri Eğitim Gemisi’ni Katar’a teslim etti

Anadolu Tersanesi (ADİK) tarafından Katar Deniz Kuvvetleri için inşa edilen ‘Askeri Eğitim Gemileri’nden ilki olan QTS 91 AL DOHA, Tuzla’daki tersanede düzenlenen törenle teslim edildi.

Pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen törene Katar Deniz Kuvvetleri yetkilileri, Anadolu Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Süalp Ürkmez ile birlikte tersane çalışanları katıldı. Törenin açılışında kısa bir Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Anadolu Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Süalp Ürkmez, Katar Deniz Kuvvetleri’ne inşa edilen ‘Askeri Eğitim Gemileri’nden ilki olan QTS 91 AL DOHA’yı teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Tersane olarak canla başla çalışarak belirtilen tarihte QTS 91 AL DOHA’yı teslim etmenin kendileri için bir gurur olduğunu kaydeden Ürkmez, ikinci gemiyi de en kısa sürede teslim edeceklerini vurguladı.

Böylesi önemli bir projeyi hayata geçirdikleri için Anadolu Tersanesi olarak büyük gurur yaşadıklarını söyleyen Süalp Ürkmez, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek bundan sonraki süreçte de Katar ile iş birliğini sürdürmeyi arzuladıklarını vurguladı.

Katar Deniz Harp Akademisi Komutanı Amiral Khalid N. Al-Hajri de ‘Askeri Eğitim Gemileri’nden ilki olan QTS 91 AL DOHA’yı teslim aldıkları için mutlu olduklarını kaydederek Anadolu Tersanesi yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından gemiye Katar bayrağı çekildi. Bayrak töreni sonrası Anadolu Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Süalp Ürkmez tarafından Katar Deniz Kuvvetleri yetkililerine günün anısına plaket takdim edildi. Gemide gerçekleştirilen tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

90 metre uzunluğunda, 14.2 metre genişliğinde, 1.950 ton tam yük deplasmanına sahip gemi, eğitim görevlerinin haricinde karakol görevleri de icra edebilecek. Tasarımı da Anadolu Tersanesi tarafından yapılan gemide 72 askeri öğrenci eğitim görebilecek. Gemide ayrıca, helikopter pisti de bulunuyor.

Türk Loydu Askeri Gemi Kuralları’na uygun olarak Türk Loydu denetiminde inşa edilen gemi, Türk Loydu tarafından sertifikalandırıldı. Geminin helikopter platform sertifikasyon, mühendislik ve dizayn hizmetleri HeliPLAT tarafından yapıldı.

Anadolu Tersanesi (ADİK) ile Katar Deniz Kuvvetleri arasında 2 adet askeri eğitim gemisi inşa edilmesi için Katar’da Mart 2018’de düzenlenen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı’nda sözleşme imzalamıştı. QTS 91 AL DOHA Askeri Eğitim Gemisi, Ekim 2020’de suya indirilmişti.

Vira Haber