Anadolu Üniversitesi “Mavi Vatan Tatbikatı"na katılacak

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, tatbikat hazırlıkları kapsamında AÜ'den bir heyetin Gölcük Donanma Komutanlığında gerçekleştirilen çalıştaya katıldığı belirtildi.

AÜ'nün, 60 yılı aşkın deneyimi, güçlü altyapısı ve akademik kadroları ile devletin çeşitli birimleri ile iş birliğine devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "AÜ ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü, iletişim, eğitim ve tanıtım faaliyetleri konusunda iş birliği faaliyetlerini kapsıyor. Protokol kapsamında, AÜ, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesine destek vererek, personelin iletişim alanında eğitilmesi, yapılması planlanan tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri için personel ve altyapı desteği sağlıyor. Denizkurdu-2019'da sivil bir kurum olarak tatbikata katılan ilk üniversite olan AÜ, deneyimlerini bu kez de Mavi Vatan-2020’ye aktaracak.

3.kez tatbikata katılıyorlar

Anadolu Üniversitesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü; iletişim, eğitim ve tanıtım faaliyetleri konusunda iş birliği faaliyetlerini kapsıyor. Protokol kapsamında; Anadolu Üniversitesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesine destek vererek, personelin iletişim alanında eğitilmesi, yapılması planlanan tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri için personel ve altyapı desteği sağlıyor. Bu kapsamda, daha önce DENİZKURDU ve MAVİ VATAN tatbikatlarına katılan Anadolu Üniversitesi, bu kez de MAVİ VATAN-2020 Tatbikatına katılmaya hazırlanıyor. Anadolu Üniversitesi, böylece üçüncü kez bir tatbikatın iletişim koordinasyonunu üstlenmiş oluyor.

Anadolu Üniversitesi eğitim verecek

Anadolu Üniversitesi tarafından, MAVİ VATAN-2020 Tatbikatı kapsamında çeşitli eğitimler verilecek. Bu eğitimlerin konu başlıkları arasında; ışık, ses, diksiyon, etkili iletişim, beden dili, ikna edici iletişim, beden dili, kurumsal iletişimin stratejik önemi, sosyal medya gazeteciliği, sosyal medya ve algı konuları yer alacak.

Üniversiteden tam destek

Toplantıda, Anadolu Üniversitesinin tatbikata destek olarak vereceği sosyal medya, haber, fotoğraf ve video çekimini içeren medya benzetimi, tanıtım ve eğitim gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu ve planlama yapıldı. Tatbikat, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, sivil kurum ve kuruluşlar ile diğer kuvvet komutanlıklarının katılımıyla Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek."

Vira Haber