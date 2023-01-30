Ange Assistance Kurucusu Gökçe Şengezer, Deniz Ticareti Dergisi'ne Hedeflerini Anlattı

Denizcilik ve sigorta şirketlerinin sorumluluğunda olan yurt içi ve yurt dışında tıbbi tedaviye ihtiyacı olan hasta ve yakınlarına kapsamlı rehberlik sağlayan, uzun yıllara dayanan yerel ve uluslararası tecrübesi ile talepleri en güvenilir ve hızlı şekilde karşılayan Ange Assistance Kurucusu Gökçe Şengezer, verdikleri hizmetleri ve hedeflerini anlattı.

Öncelikle hem kendinizin, hem de şirketinizin yol hikayesinden bahsedebilir misiniz?

Ben eğitimimi yurt dışında, ABD’de psikoloji üzerine tamamladım. Babam da Albay Nöroloji Uzmanı olarak görev yaptığı için sağlık sektörünün içerisinde büyüdüm. Aslen Kuşadalıyız, turizmin kalbinin attığı yer. Ülkeye dönüşümü takiben de hem sağlık, hem turizm alanında aktif olarak görev yapmak üzere sağlık asistanlığı meslek hayatıma başladım. Yaklaşık 13 senedir sektörde faal bir şekilde hizmet vermekteyim. 2018 yılında İstanbul’a taşındım ve sonrasında kendi firmamı kurarak yolumu çizdim.

Bize o zaman ne tür bir iş yürüttüğünüzü anlatabilir misiniz?

Orada kruvaziyer gemiler ve özel yatlarla ilgileniyorduk. Türkiye’de zaten sayılıkruvaziyer firma var. O gemilerin içindeki yolcu ve gemi çalışanı olmak üzere hastalara yardımcı oluyor, tedavi ettiriyorduk. Kendi firmamı kurunca tanker, kargo ve tersane gemilerine de sağlık alanında hizmet vermeye başladım.Yaklaşık beş senedir İstanbul’dayım. Kuşadası ve İstanbul olmak üzere iki yerde ofisimiz bulunuyor. Firmamızın ikinci yılı 18 Ocak’ta dolmuş olacak üçüncü senemize gireceğiz.

Biraz da verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Sektöre ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

Biz 7/24 tüm Türkiye’de, yoğunluklu olarak liman şehirlerinde tüm hastalarımıza bire bir asistanlık hizmeti sunmaktayız. Acenteler, yurtdışı sigortaları bize hastalık ya da kaza ile ilgili konuda haber verir. “Şu saatte, şu şikayetle hastamız, şu lokasyondan alınacak” derler. Biz onlara normal araç, ambulans vs. vakanın durumuna göre ne lazımsa onu sağlarız. Hastaların, hastanede işlemlerin çok hızlı yapılmasını, kendi dilinde tercümanlık hizmeti almasını, yatışı sırasında refakatçi ve gerekiyorsa ülkesine dönüşü sırasında medikal eskortunun organizasyonunu, uçak veya hava ambulansını, günlük olarak medikal raporlamasını gerekli mercilere yapmak ana servislerimiz arasında yer almaktadır. Uzman,genç ve dinamik kadromuz ile yurdun dört bir yanında ve Boğazlarda kesintisiz hizmet sağlayabiliyoruz.

Transit geçişler de dahil mi hizmetinize?

Tabii hizmet veriyoruz. Meslek hayatim boyunca birçok hasta operasyonunu sorunsuz bir şekilde başarıyla tamamladım. Mesela transit geçişte şu sıralar arka arkaya hasta tahliyesi gerçekleştirdik. Gemi transitte hastayı acil çıkarmaları gerekiyor. Biz Tele Sağlıkla iletişimde kalıyoruz her zaman, hızlı olması açısından. Bot ile kıyıya transferi sağlanan hastayı hızlı bir şekilde lokasyondaki en yakın hastaneye sevk edilmesi hayati önem taşır. Armatörler yabancı oldukları için ve bunların da bağlı oldukları yurt dışındaki sigortaları için hepsine İngilizce raporlama yapıyoruz. Gerekli olmayan hiçbir işlem yapılmaz. Hasta en doğru tedaviyi, en doğru hastanede alır.

Başınızdan geçen zor bir sağlık operasyonu var mı? Örneklemek ister misiniz?

En zor operasyonlar Çanakkale Boğazı’nda yapılanlardır. Tele Sağlıkla iletişimde kalıp, çok hızlı bir şekilde botu göndermeniz gerekir. Orada birçok kez operasyon yaptık. Bir seferinde Çanakkale Boğazı’ndan geçişte hasta kalp krizi geçiriyordu. Çok hızlı bir şekilde botu gönderip, kendisini karaya transfer ettik. Mesela Çanakkale’deki özel hastanede anjiyo ünitesi yoktu. O yüzden eğitim araştırma hastanesine gönderdik, ilk müdahaleyi orada yaptılar. Bu arada operasyonel anlamda kruvaziyer gemi çok farklı, tanker ve kargo gemileri çok farklıdır. Hepsinin kendine özgü operasyon işleyişi vardır. P&I kulüp mümessilleri devreye girer Türkiye’de gemiye, amaç yurtdışında armatöre durumu bildirmektir. Onlardan da hızlı bir şekilde onayınızı almanız gerekir. Çünkü saniyelerle yarışıp risk alıyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim kalp krizi geçiren hastayı risk alıp İstanbul’a ya da daha yakın bir özel hastaneye getiremezdim. Orada eğitim araştırma hatanesinde ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra hastayı gerekli izinler alınarak yoğun bakımda ziyaretine gittim ve kısa bir süre de olsa ailesi ile görüntülü iletişimini sağladım. Ardından hastayı tedavi ve takibi için İstanbul’a transfer ettirdik. Bu pandemi sürecinde olan bir operasyondu. Hindistan’a medikal eskort eşliğinde gitmesi gerekiyordu. Vakaya, vizesi olan uygun bir doktor bulmamız lazımdı. Network ağımız çok geniş, çünkü 13 senelik bir tecrübeye sahibim. Tedavisi tamamlanan hastamızın gerekli dönüş işlemlerini başlatıp, kardiyoloji ve anestezi uzman doktor eşliğinde ertesi gün hastayı kendi ülkesine teslim ettik.

Bir başka örnek daha vereyim… Yine pandemi sürecinde bir personele halat çarptı. Gemi, limandan iki saat uzaklıkta, açılmıştı. Tele Sağlık ile iletime geçip hemen botu ve kara ambulansını organize ettik. Aralık ayı, malum hava şartları... Zorlu fakat başarılı bir süreç sonucu hastaneye transferi yapılan ve gerekli müdahalesi tamamlanan hastayı acil ameliyata aldık. Femur kırığı tanısı ile operasyona alınan hastada tespit edilen pıhtı atması sonucu acil kan transfüzyonudesteği gerekti. Yine geniş network ağımız sayesinde hızlı bir şekilde hastaneye operasyon sırasında gerekli ünite kan transfer ettik. Ülkesinden, yakınlarından ayrı başka bir dilin konuşulduğu yabancı bir ülkede hasta olmak bence hayatta bir insanın başına gelebilecek en zorlu tecrübe. İki buçuk ay suren serüven sonucu hastamıza sağladığımız her türlü destek ile sağlığına kavuştu. Mutlu bir şekilde sevenlerine uğurlamak da bizler için sonsuz mutluluk kaynağı oldu.

Siz aynı zamanda kruvaziyer gemi personeli ve yolcularına da hizmet veriyorsunuz. Biraz da bu alandan bahsedebilir misiniz?

Kruvaziyerlerde farklı bir işleyiş şekli vardır. Yolcuların özel sağlık sigortaları da olabiliyor. Biz hastalarımızı yormadan sigortalarına ulaşıyoruz ve garanti surecini hızlandırıyoruz. Gemi acentesi, yurtdışı sigorta firması ve hasta arasındaki bilgi akışı tarafımızca sağlanırken, eş zamanlı günlük İngilizce medikal raporlama, ödeme işlemleri vs. hepsinin sürecinde aktif rol alıyoruz. Çünkü sigorta süreci de zor bir süreç. Türkiye’de sayılı kruvaziyer firması var ve biz bunların bir kısmı ile çalışıyoruz. Umarız ki, ileriki süreçte portföyümüze yenileri eklenir, irtibat halindeyiz.

Bu işin en zor tarafı nedir?

Zamanla yarışıyoruz; doğru ve hızlı karar vermemiz, süreci çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Medikal direktörümüz eşliğinde en doğru tedaviyi, en doğru hastanede alması için karar mercii biz oluyoruz. Tabii en güzel kısmı da hastaların iyileştiğini görmek… Ben hep irtibatta kalıyorum zaten. Bir kruvaziyer gemisinde beyin tümörü olan bir hastamız vardı, Amerikalı yaşlı bir çift. Zorlu bir yoğun bakim sureci geçiren hastanın eşinin hep yanındaydık. Operasyon sonrası sağlına kavuşan hasta ve yakınımızı ülkesine gönderdikten sonra devam eden süreçte desteklerimizi sürdürdük. Sonrasında Amerika’daki hastane ve doktor ile gerekli prosedürü yerine getirerek, alınan tümör örneğini yasal onaylar eşliğinde incelenmek üzere Amerika’ya gönderdik. Kısacası daha sonraki süreçleri de takip ediyoruz. Bunun gibi nice örnekler sayabiliriz. Tabii ölümler de oluyor; bu gibi durumlarda da yakınlarına psikolojik desteğimizi sağlıyor, cenaze işlemlerini yaparak, cenazeyi ülkelerine gönderiyoruz.

Yeni senede hedefiniz nedir, neler yapmak istiyorsunuz?

Şirketimiz iki senelik bir şirket. Güzel yol kat ettik. Daha fazla kişiye ulaşmak istiyoruz. İnsanlar bizim varlığımızı bildikçe; hem acente sahipleri için, hem de armatörler için gerek fiyat politikamız olsun, gerekse bire bir asistanlık servisimiz olsun hayat onlar için daha kolay olacak. Daha fazla tanınıp, daha fazla hayata dokunmak istiyoruz.

Son olarak sektöre nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

İnsan sağlığı hayatın yapı taşıdır. Sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz. Yaptığımız çok niş bir iş. Dediğim gibi daha fazla kitleye ulaşarak, profesyonel destek almalarını sağlamak temel hedefimiz.