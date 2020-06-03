Antalya Kaş'ta Deprem Meydana Geldi
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini söyledi.
A+A-
AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Kaputaş Plajı'nın da bulunduğu Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.20'de Kaş 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 42 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün Kaş'a yaklaşık 92 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı.
Depremde herhangi bir hasar gözlemlenmediği kaydedildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 164 defa okunmuştur
Etiketler : Antalya, Deprem, Kaş, Kaputaş Plajı
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.