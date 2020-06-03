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Antalya Kaş'ta Deprem Meydana Geldi

Antalya Kaş'ta Deprem Meydana Geldi

AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini söyledi.

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AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Kaputaş Plajı'nın da bulunduğu Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.20'de Kaş 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 42 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün Kaş'a yaklaşık 92 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı.

Depremde herhangi bir hasar gözlemlenmediği kaydedildi.

Vira Haber

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