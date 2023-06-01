İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Antalya'da 12 Tesise Mavi Bayrak Asıldı
Antalya'da 12 Tesise Mavi Bayrak Asıldı

Antalya'da 12 Tesise Mavi Bayrak Asıldı

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Kızılağaç bölgesindeki bazı tesislerin Mavi Bayrak ödülüne layık görülmesi dolayısıyla bayrak teslim töreni düzenlendi.

A+A-

Kızılağaç Turizm Yatırımcılar Birliği (KITUYAD) Başkanı Osman Ergin, TÜRÇEV Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Ümit Recep Uysal, Side turizm danışma denetim görevlisi Çağlayan Gök ve otel yöneticilerinin katıldığı programda, Mavi Bayraklar asıldı.

TÜRÇEV Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Uysal, yaptığı konuşmada, Kızılağaç sahillerinde yapılan denetimler sonucu 12 tesisin mavi bayraklarını teslim ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin Mavi Bayrak sayısıyla dünyada üçüncü olduğunu anlatan Uysal, "Ülkemizde, 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yat Mavi Bayrak almaya hak kazanmıştır." dedi.

KITUYAD Başkanı Osman Ergin de yönetim olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana Kızılağaç sahillerinde Mavi Bayraksız tesis kalmaması için mücadele verdiklerini ifade etti.

Vira Haber

Bu haber toplam 18 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.