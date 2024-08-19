Antalya'da 4. Aslan Balığı Yakalama ve Tadım Etkinliği

Konyaaltı Varyant Ekdağ Tesisi önünde düzenlenen yarışmada 3 kilo 640 gr. ağırlığında 18 adet balık yakalayan Kaan Selçuk Kara, Samet Alabacak ve Murat Uysal'ın takımı şampiyon oldu.

Büyükşehir Belediyesi, deniz ekosistemine zarar veren istilacı aslan balığına karşı farkındalık amacıyla düzenlediği "Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği"ni bu yıl da gerçekleştirdi. Etkinlik, Konyaaltı Varyant Ekdağ Sosyal Tesisi önünde yapıldı ve katılımcılar sabah saat 8.30'da denize açılarak 11.30'da yarışmayı tamamladı. Yarışmaya 7 takım katıldı ve denizden toplam 7 kilo 370 gram ağırlığında 37 adet aslan balığı çıkarıldı. Yarışmanın birincisi, 3 kilo 640 gram ağırlığında 18 balık yakalayan Kaan Selçuk Kara, Samet Alabacak ve Murat Uysal'ın takımı oldu. Yakalanan aslan balıkları, Ekdağ A.Ş. tarafından kurulan alanda pişirilerek halka ikram edildi.



"Deniz ekosistemini korumak için çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in deniz turizminin geliştirilmesine ve biyoçeşitliliğin korunmasına büyük önem verdiğini belirterek şunları söyledi: "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ekosistemini korumaya yönelik en önemli çalışmalarından biri, denizlerimizdeki yabancı istilacı türlerle ilgili yaptığımız çalışmalardır. Burada sadece aslan balığı yarışması olarak değil, aslan balığının nereden geldiğini, etkilerini ve neden bu balığı yakalamamız ve sofralarımızda tüketmemiz gerektiğini anlatan bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Bu etkinlik, Türkiye'ye örnek olan bir çalışma. Bu türle mücadelenin en etkin yolu, onun ekonomik değerini artırmak ve sofralarımıza taşımaktır. Aslan balığı, protein değeri yüksek ve lezzetli bir balık. Tadım etkinliğinde de vatandaşlarımıza bunu sunacağız" dedi.



"Aslan balığı salı günleri Düden balıkta"

Ekdağ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın ise aslan balığını Ekdağ Sosyal Tesisleri'nin menüsünde sunduklarını belirtti ve bu lezzeti daha fazla kişinin tatmasını amaçladıklarını ifade etti. Aydın, "Aslan balığı yakalama yarışmalarını Finike, Adrasan ve Kemer'de de devam ettireceğiz. Hafta içi Salı günleri Düden Balık Tesisimizde aslan balığı menümüz olacak. Vatandaşlarımızı bu lezzetle buluşturmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.



Şampiyonlar mücadeleye devam edecek

Yarışmada birinci olan Kaan Selçuk Kara, uzun yıllardır zıpkınla dalış yaptığını ve aslan balığıyla mücadele ettiğini belirterek, bu yarışmaya üçüncü kez katıldığını ve yine dereceye girdiğini söyledi. Takım arkadaşları da aslan balığının lezzetli olduğunu ancak zehirli oklarından dolayı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Etkinliğe katılan tüm yarışmacılara kupa, madalya ve kamp sandalyesi hediye edildi.

Vira Haber