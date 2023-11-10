Antalya'da 5,5 Milyon Fidan Toprakla Buluştu

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de başlayan, bir gün sonra Akseki'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan, 60 bin hektar alanın zarar gördüğü bölge yeniden yeşertiliyor.

Yazın yangınlarla mücadele eden orman ekipleri, sonbahar dönemlerinde ise küle dönen alanları "Yeşil Vatan"a dönüştürmek için canla başla çalışarak 5,5 milyon fidanı toprakla buluşturdu.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, bölge müdürlüğünün il bazında yaklaşık 1 milyon 178 bin hektar alanla en fazla ormana sahip bölge konumunda olduklarını söyledi.

Vira Haber